Scontro al ristorante tra Belén e Fabrizio Corona: "Foto con te? Così mi fai saltare i contratti" Scontro al ristorante tra Belén Rodriguez e l'ex fidanzato Fabrizio Corona. I due si sarebbero casualmente incontrati all'interno di un ristorante a Milano ma la showgirl avrebbe cercato di mantenere le distanze a causa dei paparazzi presenti.

A cura di Stefania Rocco

Scontro al ristorante tra Belén Rodriguez e l’ex fidanzato Fabrizio Corona. Secondo Dagospia, i due si sarebbero ritrovati per caso all’interno di un ristorante a Milano ma la showgirl avrebbe preferito mantenere le distanze a causa dei paparazzi appostati poco lontano. Secondo Giuseppe Candela, Belén stava pranzando con la madre e una cara amica all’interno di un rinomato hotel milanese quando dall’ingresso avrebbe fatto la sua apparizione Fabrizio, ex compagno al quale Belén è legata da un profondo affetto.

Belén Rodriguez mantiene le distanze da Corona

Dopo avere visto Corona entrare, Belén sarebbe apparsa contrariata. La showgirl era consapevole del fatto che all’esterno della struttura fossero appostati diversi paparazzi, interessati a catturare le immagini della showgirl e di Melissa Satta, a un tavolo poco distante insieme a un amico dopo la separazione da Matteo Berrettini. “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti”, avrebbe esclamato Belén, spiegando così il motivo del suo disappunto. Ma lo scontro sarebbe durato poco e tra i due sarebbe nuovamente tornato il sereno in maniera altrettanto rapida.

Belén Rodriguez vicina a Ballando con le stelle

Intanto, Belén sarebbe in trattativa per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Uscita da Le Iene e da Tu sì que vales nel periodo più complesso della sua vita sotto il profilo privati, l’argentina avrebbe deciso di ripartire proprio dallo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nessuna certezza al momento: l’accordo tra Rodriguez e la trasmissione non sarebbe stato ancora raggiunto. Ma per il programma di Milly Carlucci si tratterebbe di un colpaccio, anche alla luce dei rapporti burrascosi – almeno fino a qualche anno fa – tra Belén e Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata del programma. Se l’accordo andasse in porto, le due si ritroverebbero per la prima volta faccia a faccia.