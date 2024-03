Red Ronnie a Fedez: “Sei un alieno! Ma secondo te così giovane, avevi così successo?” Il siparietto tra Red Ronnie e Fedez nella puntata del 4 marzo di Muschio Selvaggio: “Sei un alieno, altrimenti come faresti ad avere tanto potere?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Red Ronnie è stato il protagonista della puntata del 4 marzo di Muschio Selvaggio. Il popolare conduttore e critico musicale da diversi anni ormai ha abbracciato la deriva complottista: è a sostegno delle tesi cospirazioniste, dell'esistenza degli alieni, ha avuto una robusta parentesi no-vax negli anni del Covid. E proprio nella puntata di Muschio Selvaggio, il caro Red Ronnie la spara grossissima: "Fedez è un alieno". Il motivo? Il suo successo.

Le parole di Red Ronnie su Fedez

"Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?". La domanda di Red Ronnie spinge ovviamente su quello. Fedez, infatti, capisce al volo: "Ti prego, dimmi che sono un alieno". Ed è così: "Ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato".

Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui… Secondo te, perché? Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli. Tu hai il potere: se ci sono tanti coglioni che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?

Un siparietto che ha coinvolto anche Barbascura, altro ospite di puntata, e Mr. Marra, co-conduttore di Muschio Selvaggio. Tra le altre mirabolanti dichiarazioni del giornalista, anche il fatto che nei libri di storia ci sono solo bugie. Red Ronnie, infatti, se l'è presa anche con Garibaldi: "È descritto come l'eroe dei due mondi ma in realtà era un mercenario violento e massone". La battuta di Fedez: "Posso dire, era un po' anche il Justin Bieber dell'epoca, quando andava c'erano i fan che lo aspettavano".

La reazione di Fedez

La reazione divertita di Fedez alle parole di Red Ronnie è stata: "Quindi posso fare qualsiasi cagata e rimanere al top?". Red Ronnie avvisa: "No, no! C'è un limite". Impressionante. Grandi ironie anche tra i commenti al podcast: "Se ascolti Red Ronnie per più di 10 Minuti vieni retrocesso direttamente dal posto di lavoro alle scuole elementari", scrive un utente. E ancora: "Red sembra lo zio ubriaco alla cena di Natale coi parenti"