Akira Toriyama non capiva il successo del suo Dragon Ball: "Non so perché sia così popolare" Il creatore di Dragon Ball non si rendeva conto del successo della sua opera: "Riconosco che la parte tra Goku e Freezer sia avvincente ma ancora oggi continuo a non capire come sia diventato così popolare".

La morte di Akira Toriyama lascia gli appassionati di manga e anime con un velo di tristezza. Restano le sue opere, soprattutto Dr. Slump e Dragon Ball, quest'ultimo universalmente riconosciuto come uno dei migliori manga della storia del Giappone. È pensare che il maestro giapponese aveva più volte ricordato nelle sue interviste di aver realizzato Dragon Ball perché pressato dalle scadenze: "Ancora oggi continuo a non capire come sia diventato così popolare", diceva.

Cosa pensava Akira Toriyama di Dragon Ball

Akira Toriyama viveva il conflitto tipico del creatore di storie, incapace di comprendere fino in fondo l'importanza di un'opera per il pubblico. Un aspetto tipico dell'arte che sublima in qualche modo l'assioma sempre verificato che una volta realizzata, l'arte non appartiene più al suo proprietario ma è di tutti. Al Weekly Shonen Jump, Akira Toriyama ha dichiarato nel 2018:

Dopo tanti anni ho riletto l'intera serie e nonostante creda che la parte con Freezer sia davvero ricca di suspence, nonostante la trovi interessante, io continuo a non capire ancora oggi come sia diventato così popolare. Perché? Ho sempre pensato di disegnare in modo sbagliato.

C'è un motivo in particolare. Nel periodo in cui ha disegnato Dragon Ball, Akira Toriyama era sommerso dalle scadenze: "Disegnare per me è sempre stato così facile, ma quando oggi leggo un manga su Jump rimango sorpreso dalla bravura dei disegnatori e da tutti i dettagli che riescono a inserire in una tavola. Mi sono sempre sentito in imbarazzo a esser pubblicato sulla stessa rivista insieme a quegli stessi autori". E ancora: "Ero sempre in ritardo con le scadenze e cercavo di fare le cose più in fretta che potevo. Disegnare in quel modo semplice è stata la via più facile". Ma è stata proprio grazie a quella semplicità che Akira Toriyama è riuscito a trovare la chiave del successo di Dragon Ball: "Alla fine ho ottenuto personaggi credibili".

L'ultimo Dragon Ball di Toriyama esce in primavera

L'ultimo Dragon Ball di Akira Toriyama si chiama Dragon Ball Daima ed esce nella primavera del 2024. Si tratta di una storia tutta nuova, creata apposta per la televisione nella quale dal trailer scopriamo che Goku, Vegeta, Crili, Bulma e tutti gli altri si sono trasformati in bambini. Una scelta che quindi sembra voler riportare gli spettatori vecchi e nuovi agli albori della saga. Un'operazione che in qualche modo è stata già fatta con Dragon Ball GT. L'unica differenza è che, questa volta, Akira Toriyama era coinvolto proprio in prima persona con una storia scritta e disegnata di suo pugno: "È profondamente coinvolto oltre ogni capacità e ha già pianificato episodi completamente nuovi per la trama", aveva detto il produttore esecutivo della Toei Animation Akio Iyoku.