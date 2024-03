Addio al creatore di Dragon Ball, il maestro dei manga Akira Toriyama muore a 68 anni Classe 1955, Akira Toriyama è morto il 1° marzo per un ematoma subdurale acuto. La notizia è stata diffusa con un comunicato stampa ufficiale sul sito di Dragon Ball solo oggi, 8 marzo. Al momento non sono ancora stati annunciati eventi ufficiali per commemorare la sua vita e il suo lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Akira Toriyama, classe 1955, è morto il 1° marzo all’età di 68 anni. La notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore e al momento è stata confermata dai principali giornali giapponesi. È la notizia di apertura dello Yomiuri Shinbun, dell’Asahi Shinbun e dal sito ufficiale di Dragon Ball, il manga più noto creato da Toriyama. Secondo queste informazioni la causa della morte sarebbe un ematoma subdurale acuto, un’emorragia che ha colpito il cervello. Non sono stati diffusi altri dettagli.

La notizia della morte è stata data solo oggi, 8 marzo, dopo che i funerali dell’autore sono già stati celebrati in forma ristretta. La famiglia ha chiesto anche di non inviare fiori. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Dragon Ball viene spiegato che al momento non sono ancora stati decisi eventi o iniziative ufficiali per commemorare il suo lavoro.

L’uomo che ha fatto conoscere i manga a milioni di persone

Akira Toriyama ha firmato un lungo elenco di opere nel corso degli anni. I suoi due principali lavori restano il Dr. Slump, pubblicato tra il 1979 e il 1984 e Dragon Ball, iniziato nel 1984 e concluso ufficialmente nel 1995. Dragon Ball è considerato uno dei manga migliori mai disegnati nella storia contemporanea del Giappone. Il manga e soprattutto l’anime, la serie animata, hanno avuto una diffusione globale, diventando una delle opere più importanti per il genere shonen, i fumetti giapponesi basati su avventura e combattimenti.

Solo il manga ha venduto oltre 260 milioni di copie nel mondo. La storia di Son Goku, delle sfere del drago, della leggenda del Super Sayan e dei combattimenti contro Freezer, Cell e Majin Bu è diventata la base su cui molti autori di manga hanno costruito le loro opere. Non solo. Dalla serie principale di Dragon Ball sono nati decine di altri prodotti che hanno contribuito a diffondere il lavoro di Toriyamain in tutto il mondo. Dalle serie correlate, a partire da Dragon Ball GT, fino ai videogiochi, le carte collezionabili e tutto il merchandise ispirato ai protagonisti.