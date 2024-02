Matteo Berrettini annuncia: “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme” Matteo Berrettini ha annunciato la fine della sua relazione con Melissa Satta: “Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso e abbiamo una grandissima stima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È finita la relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista che, nel corso di una conferenza stampa, ha risposto a una domanda sul rapporto con la showgirl e conduttrice televisiva, confermando le voci di una possibile crisi: "Non stiamo più insieme e sapevo che sarebbe uscita la domanda. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso e abbiamo una grandissima stima. Non andrò oltre questo, non è successo niente e posso solo ringraziarla per mesi bellissimi e intensi nonostante tutte le difficoltà del caso".

Matteo Berrettini annuncia la fine della storia con Melissa Satta

Matteo Berrettini e Melissa Satta stavano insieme da un circa un anno e la conduttrice televisiva era stata avvistata più volte nell'angolo del tennista nei varii tornei in giro per il mondo. Pochi tornei, in realtà, visto che Berrettini vive da oltre un anno un vero e proprio calvario fisico che, in relazione a una sfortunata serie di infortuni, gli ha impedito di dare seguito alla sua crescita progressiva che lo aveva portato a diventare uno dei primi dieci tennisti al mondo, diventando il primo italiano della storia a giocare una finale di Wimbledon nel 2021 e giocando anche le ATP Finals di Torino nello stesso anno. Proprio in quell'occasione, durante un match contro Zverev, un infortunio addominale diede il via al difficile periodo di carriera.

I problemi fisici di Berettini e le insinuazioni su Melissa Satta

Berrettini, nel rispondere alla stampa, ha specificato di non voler aggiungere troppi dettagli: "Non mi piace condividere troppo della mia vita privata", ha detto. Una vita privata che in effetti lo ha costretto spesso a doversi quasi giustificare per la relazione con un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Malelingue che hanno avvalorato l'idea secondo la quale la presenza di Melissa Satta possa aver comportato un qualche squilibrio psicofisico per l'atleta, cosa che lui aveva contestato, rispondendo ad alcune domande in merito a Monte Carlo:

"Questa situazione un po' mi fa sorridere, ma faccio fatica a rispondere. Mi sembra una cosa talmente tanto alienante perché non riesco a connettere i punti, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Siamo in un'era nella quale nella quale tutti credono di poter parlare pensando che nessuno può dire niente solo perché sta dietro un computer. E mi sembra come se si fosse persa l'educazione in generale. Io alla fine però sono felice e questo è quello che conta".

Melissa Satta: "Contro di me insulti"

Melissa Satta, a sua volta, aveva parlato della questione a Le Iene: "Melissa Satta invece nel suo monologo a Le Iene si sfogò e parlò dei commenti social che sono cresciuti a dismisura e sono finiti anche per diventare un titolo inaccettabile su un quotidiano: "Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All'inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un importante quotidiano ha titolato: ‘Melissa Satta porta sfortuna'".