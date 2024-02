Melissa Satta senza Berrettini a San Valentino: è in montagna con le amiche ma di lui non c’è traccia Melissa Satta sta trascorrendo San Valentino a Madonna di Campiglio con alcune amiche e il figlio Maddox. Nessuna traccia del fidanzato Matteo Berrettini, che invece ha postato uno scatto con il fratello Jacopo. La coppia starebbe attraversando un momento di crisi, come già si vociferava da tempo: che ora sia definitivamente finita tra loro? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Sono in crisi, chissà se arrivano a San Valentino", raccontava qualche settimana il giornalista Santo Pirrotta a Citofonare Rai2 a proposito di Melissa Satta e Matteo Berrettini. E ora che il giorno degli innamorati è arrivato, pare esserci una risposta. Come raccontano le sue storie Instagram, la showgirl si trova in vacanza a Madonna di Campiglio con alcune amiche e il figlio Maddox, avuto da Kevin Prince Boateng. Il tennista invece ha postato uno scatto in ascensore insieme al fratello Jacopo, che tiene in mano un mazzo di rose rosse. Che sia definitivamente finita tra loro?

Il San Valentino di Melissa Satta con le amiche, nessuna traccia del fidanzato

Come mostrano le sue storie Instagram, Melissa Satta sta trascorrendo qualche giorno di relax in montagna, a Madonna di Campiglio, insieme alle amiche Simona Salvemini e Valentina Marotta, e al figlio Maddox, nato dal suo precedente rapporto. Il piccolo gruppo si diverte sulla neve, tra piste da sci in compagnia e pranzi in baita. Nessuna traccia- almeno stando a quanto emerge dai social- di Matteo Berrettini, fidanzato della showgirl. Anche nelle foto di gruppo, il tennista non appare mai.

La foto di Matteo Berrettini con il fratello a San Valentino

Nel frattempo, il noto tennista ha pubblicato una storia Instagram in cui si mostra in ascensore insieme al fratello Jacopo, che stringe tra le mani un mazzo di rose rosse. Nello scatto si legge:"Grazie Ja", come a far intendere che lui gli è stato vicino in un momento difficile. Non ben chiaro a cosa faccia riferimento, ma sembra sempre più plausibile l'ipotesi di una crisi in corso tra Berrettini e Melissa Satta e, forse, di un rapporto arrivato al capolinea.

I rumors sulla crisi: Berrettini assente già al compleanno di Satta

A far pensare sempre di più a una crisi tra i due era stata anche l‘assenza di Berrettini in occasione del compleanno della showgirl, che non molo tempo fa ha spento 38 candeline. In quell'occasione, tra le varie storie Instagram di amici e parenti, ripostate sul proprio profilo, mancava quella del tennista. Da parte sua (almeno sui social) nessuna dedica o foto insieme. Un segnale forte, che lascerebbe quindi pensare a un rapporto arrivato al capolinea, per motivazioni non note. Per il momento, nessuno dei due conferma o smentisce le voci che circolano sul loro conto. Forse, è solo questione di tempo o forse presto torneranno a mostrarsi insieme.