Melissa Satta e Matteo Berrettini lontani, i motivi della presunta rottura Melissa Satta e Matteo Berrettini si sarebbero lasciati, almeno stando a quanto riportato dal settimanale Oggi. I due non compaiono insieme da molto tempo, ma nessuno dei due ha commentato le voci di una presunta rottura.

È già da qualche tempo che Melissa Satta e Matteo Berrettini non si mostrano più insieme, i due sono stati inseparabili in questo lungo anno di relazione, ma adesso sembra proprio che qualcosa tra loro stia iniziando a vacillare. Secondo il settimanale Oggi, infatti, pare che ci siano dei motivi ben precisi che avrebbero portato alla fine della storia tra i due.

Le indiscrezioni sulla fine della storia

Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale, sarebbe la visione diversa del futuro ad aver messo in crisi la coppia. Sembrerebbe, infatti, che la ex velina dopo un anno di relazione sentisse la necessità di costruire qualcosa di più duraturo, qualcosa che le consentisse di pensare a mettere le basi per una famiglia, visto che poi anche il rapporto tra Berrettini e il figlio di lei, Maddox, era più che positivo. Secondo Oggi, il campione di tennis avrebbe deciso di rimettersi in carreggiata dopo un anno particolarmente difficile dal punto di vista sportivo, dove non sono mancati gli infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere i traguardi prefissati. L'atleta, quindi, avrebbe altre priorità al momento, che non coinciderebbero con quelle della modella.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, fonte Instagram

Gli indizi sui social

A questo si aggiunge il fatto che per tornare a gareggiare ad alti livelli, è necessario un allenamento intensivo che, per forza di cose, toglie tempo alla vita sentimentale e di coppia. I due, infatti, sembra proprio che da tempo facciano vite separate e, in effetti, l'ultimo video pubblicato insieme risale al 6 gennaio. Il 7 febbraio è stato il compleanno di Melissa Satta, ha compiuto 38 anni e da parte del campione nessun commento o messaggio pubblicato sui social. Il giorno di San Valentino, anche, e infatti la showgirl è in montagna, in compagnia delle amiche e di suo figlio. Gli indizi che confermerebbero, o quanto meno farebbero presumere, la fine della storia o una pausa per stare un po' distanti ci sarebbero, ma da parte dei diretti interessati, al momento, nessun commento.