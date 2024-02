Melissa Satta e Matteo Berrettini in crisi: freddezza nel giorno del compleanno della showgirl Le voci sulla crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembrano trovare un’ulteriore conferma: il tennista non ha fatto gli auguri alla showgirl e non ci sono foto di loro due inisieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella lunga lista di indizi che fanno pensare a una rottura tra Melissa Satta e Matteo Berrettini se ne aggiunge uno nuovo: nel giorno del 38esimo compleanno della showgirl nessun augurio da parte del tennista. Sui social non c'è nemmeno traccia di una loro foto insieme. Vero è che Berrettini ha da poco ripreso ad allenarsi per tornare in campo ma il silenzio social- in un giorno così importante per Satta – non è passato inosservato.

Gli allenamenti di Matteo Berrettini e i rumors sulla coppia in crisi

"Step by step" ha scritto Matteo Berrettini in un foto postata su Instagram mentre si allenava. Sul suo profilo, infatti, non c'è spazio per altro che non siano scatti legati al mondo sportivo. In una delle ultime foto il tennista era al fianco del suo nuovo allenatore Francesco Roig, sostituto del coach Vincenzo Santopadre. Che da giorni su social e giornali rimbalzino rumors sulla crisi tra lui e Melissa Satta non è certo una novità. Nel programma Citofonare Rai2 l'indiscrezione era stata addirittura confermata da Santo Pirrotta, ma anche Fabrizio Corona aveva detto la sua, definendo la loro storia d'amore "mediatica" e "senza futuro".

Compleanno da single per Melissa Satta?

Melissa Satta ieri ha compiuto 38 anni e tra le varie storie di amici e parenti ripostate sul suo profilo manca quella di Matteo Berettini. Il tennista non ha dedicato neanche un post alla fidanzata e non sono stati visti insieme. Nonostante in molte occasioni la coppia abbia preferito la privacy, questo sembra un indizio importante per avvalorare la voce sulla crisi tra i due. Una relazione che sembrava aver superato le sterili polemiche sullo scarso rendimento di Matteo Berrettini, di cui Melissa Satta sarebbe stata colpevole, è forse arrivata al capolinea. O come si dice nel gergo del tennis: game, set and match.