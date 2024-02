Crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta: “Chissà se arrivano a San Valentino” L’indiscrezione sulla presunta rottura della coppia arriva da Santo Pirrotta durante una puntata di Citofonare Rai2. Tutto è partito da una classifica astrologica che vede l’ariete – segno zodiacale di Berrettini – in una delle ultime posizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere". A rivelarlo durante una puntata Citofonare Rai2 è stato il giornalista Santo Pirrotta, esperto di gossip e spettacolo. L'indiscrezione arriva durante il momento dell'oroscopo dell'astrologo Simon & The Stars, che stava appunto mettendo in guardia le persone nate sotto il segno dell'Ariete: "C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio".

Le voci sulla presunta rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta

La notizia della crisi tra il tennista e la showgirl è stata accolta con stupore dagli ospiti di Citofonare Rai2, programma pomeridiano condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Dopo la "bomba" lanciata da Santo Pirrotta, l'attrice e comica Valeria Graci ha commentato ironicamente: "Io so giocare a tennis!". La rivelazione sarebbe stata utile a confermare le difficoltà dei nati sotto il segno dell'ariete elencate dall'astrologo Simon: "Ariete è bloccato, potrebbe esserci una decisione che non riuscite a prendere o dei rapporti che si fanno tesi forse con un capo, un socio, un collaboratore".

Crisi pre San Valentino tra Berrettini e Satta?

Il pettegolezzo sulla crisi tra Berrettini e Melissa circola da un po' di giorni su social e web. Già Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News dava per certa la loro rottura: "Non è una voce di corridoio ma un fatto che noi vi possiamo confermare". Sempre sul sito di Corona la loro viene definita una storia "mediatica" e "senza futuro". Il loro amore – criticato dai tifosi di Berrettini che giudicavano Satta una distrazione – è iniziato nel 2023. Sono stati visti per la prima volta insieme in tribuna a Milano per una partita dell'Olimpia, da quel momento sono iniziate le uscite pubbliche e gli scatti di coppia. Da un po' di tempo i due non si mostrano sui social e c'è chi inizia ad indagare: c'è un motivo per cui Melissa è andata a St. Moritz con le amiche per la sfilata di Moncler? La priorità di Matteo Berrettini è solo quella di lavorare per tornare in campo? Per il momento nessuna conferma o smentita. A sentire gli ospiti di Citofonare Rai2 basta aspettare San Valentino.