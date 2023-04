Melissa Satta: “Insulti e bullismo per la storia con Berrettini, dicono persino che porto sfortuna” Il binomio ‘relazione amorosa-carriera in discesa’ ha parecchio infastidito non solo Berrettini, ma anche la modella che viene sempre più spesso additata come la presunta causa dell’andamento poco brillante dello sportivo. “Vengo insultata perché il mio compagno vive un momento difficile”.

A cura di Giulia Turco

È un momento difficile per Matteo Berrettini che, a poche ore da un incontro importante, ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Montecarlo. Stando a quanto ha raccontato lui stesso, il campione di tennis si è dovuto imporre uno stop per problemi fisici, che lo tormentano da tempo. Non è un caso che anche questa volta i media abbiano buttato nel calderone la sua relazione sentimentale con Melissa Satta. "Non è una colpa se ci siamo trovati", ha dichiarato lui di recente. La showgirl, finita nel mirino di futili accuse, ha deciso di sfogarsi sui social.

Lo sfogo di Melissa Satta sui social

“Sto vivendo sui social una situazione surreale”, spiega Melissa Satta in una lunga serie di Stories su Instagram. “È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. È un messaggio che voglio lanciare per tante ragazze che ogni giorno vivono situazioni del genere”, spiega.

Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non piò esistere. Tanti anni fa ho scelto e accettato di essere un personaggio pubblico, quindi accetto tutto quello che comporta: uscire ed essere paparazzata, raccontarmi sui social, parlare mio lavoro, del mio ruolo di mamma. Ma amo tenere un po’ di cose per me. In questo momento sto semplicemente cercando di vivere una situazione sentimentale con un’altra persona, voglio provare anch’io ad essere felice e trovare un momento di pace e tranquillità. Credo che questo non sia una colpa. Sono anche una ragazza normale che fuori dai riflettori vive una vita normale.

Melass Satta nel mirino delle accuse per la relazione con Berrettini

Il riferimento del suo sfogo è alla storia sentimentale che la modella da qualche mese vive insieme a Matteo Berrettini. Il binomio ‘relazione amorosa-carriera in discesa’ sembra aver parecchio infastidito non solo lo stesso Berrettini, ma anche la modella che viene sempre più spesso additata come la presunta causa dell’andamento poco brillante dello sportivo. “In questi giorni vengo accusata forse di essere donna? Solo perché il proprio compagno vive un momento più difficile nel suo lavoro? Se fosse stato al contrario, un uomo sarebbe stato colpevolizzato allo stesso modo?”, si sfoga. In particolare, a farla infuriare, è stato un articolo di giornale ‘Melissa porta sfortuna a Berrettini’. “Ma perché?”, si chiede la modella, che dimostra via social di aver fatto recapitare una lettera tramite il suo avvocato.