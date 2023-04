Fiorello fan di Berrettini e Melissa Satta: “Basta rompere, nessuno perde perché ha la fidanzata” Fiorello difende Matteo Berrettini e la compagna Melissa Satta dopo gli insulti degli hater che attribuiscono all’ex velina le sconfitte sul campo del tennista.

A cura di Stefania Rocco

A difendere Matteo Berrettini e Melissa Satta dopo le offese degli hater che hanno insultato la ex velina, attribuendole la responsabilità delle recenti sconfitte sul campo del tennista è Fiorello. Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, lo showman ha difeso lo sportivo e la compagna, puntando il dito contro coloro che hanno attaccato la coppia.

Fiorello: “Certi attacchi sono un’offesa all’intelligenza”

“Smettete di rompere le balle a Matteo Berrettini. È un'offesa all'intelligenza pensare che uno perda perché ha la fidanzata”, ha dichiarato Fiorello nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, “Tu dimmi se uno perde perché ha la fidanzata. E allora le fidanzate che aveva prima? Berrettini è stato sempre fidanzato. Se uno come Casciari non ha la fidanzata lo capisci perché, ma Berrettini è un ragazzo che piace, mica è colpa di Melissa Satta”. Quindi ha concluso ironizzando sul collega Mauro Casciari, “Se uno come Casciari non ha la fidanzata lo capisci perché, ma Berrettini è un ragazzo che piace, mica è colpa di Melissa Satta”.

Melissa Satta: “Sono vittima di bullismo e sessismo”

A esporsi sulla questione è stata anche Melissa Satta, protagonista di un video postato sui social con il quale ha denunciato di essere vittima di bullismo a causa della sua storia d’amore con Berrettini: “È da mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere”. Quindi ha concluso: