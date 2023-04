Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più, la prima foto di coppia sui social Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più: dopo alcuni mesi di frequentazione, la showgirl ha ufficializzato la sua relazione con il tennista pubblicando il primo scatto insieme sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono a tutti gli effetti una coppia. La shwogirl ha aspettato qualche mese prima di renderlo ufficiale, ma ora ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a Miami insieme al tennista, che frequenta ormai da diverso tempo. La prima volta che sono stati avvistati insieme risale a gennaio di quest'anno, quando hanno assistito a una partita di basket e poi sono andati a cena.

La prima foto ufficiale di Melissa Satta e Matteo Berrettini

É stata la showgirl, 37 anni, a pubblicare via Instagram la prima foto di coppia con Matteo Berrettini. Come mostrano le immagini, i due hanno trascorso qualche giorno di relax a Miami, lontano dal caos della città e dagli impegni di tutti i giorni. Anche dall'altra parte dell' Oceano, però, non sono mancati i paparazzi che hanno provato a rubare qualche scatto delle loro giornate. Così, è stata la diretta interessata a mostrarsi per la prima volta con il fidanzato, che ormai frequenta da qualche mese. Nessuna dedica o didascalia particolare, solo qualche simbolo che riassume la vacanza appena trascorsa: il sole, un cappellino e la bandiera americana.

La storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati avvistati per la prima volta insieme lo scorso gennaio, quando gli occhi attenti dei paparazzi li hanno immortalati mentre assistevano a una partita di basket e poi hanno trascorso la serata a cena. Da quel giorno, sono comparsi sempre più scatti che mostravano la coppia in diverse occasioni, da una notte insieme fino a una fuga romantica d'amore, alimentando sempre di più le voci di una frequentazione, fino alla conferma ufficiale. La showgirl e il tennista, che hanno una differenza d'età di 11 anni, oggi sono una coppia a tutti gli effetti.