Melissa Satta e l’amore per Matteo Berrettini, dal tifo a Montecarlo agli auguri per il compleanno Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre più innamorati. La showgirl, sugli spalti a Montecarlo, ha fatto il tifo per il tennista, poi ha condiviso una tenera foto con lui in occasione del suo 27esimo compleanno.

A cura di Elisabetta Murina

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre più innamorati. Dopo la fuga d'amore a Miami, che ha portato allo scoperto la loro relazione, la showgirl e il tennista non si nascondono più e sono passati alle presentazioni ufficiali in famiglia. Nel frattempo, sui social sono sempre di più gli scatti che li ritraggono insieme.

Melissa Satta fa il tifo per Berrettini sugli spalti

La showgirl segue con attenzione la carriera del compagno e infatti ha assistito sugli spalti al torneo di Montecarlo, dove il tennista ha giocato nella giornata del 10 aprile. Con lei a fare il tifo c'erano anche il figlio Maddox, avuto dalla precedente relazione con Kevin Prince Boateng, e alcune amiche. Un gruppo di supporters partito da Milano e pronto a scatenarsi per far sentire a Berrettini il supporto necessario per la partita. Il tutto è stato immortalato sui social e condiviso dalla stessa Melissa Satta e dagli altri presenti. Insomma, una grande dimostrazione d'amore che procede nel verso giusto.

Gli auguri di Melissa Satta per il compleanno di Berrettini

Oggi, 12 aprile, Matteo Berrettini compie 27 anni. Dopo il buon esordio al torneo di Montecarlo, il tennista sembra godersi qualche giorno di relax insieme alla fidanzata. Lei, per questa occasione speciale, ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto che la ritrae con il compagno. Nessuna dedica particolare, ma alcune faccine tra cui il cuore, il sole e la torta di compleanno. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme lo scorso gennaio, quando gli occhi attenti dei paparazzi li hanno immortalati mentre assistevano a una partita di basket e poi hanno trascorso la serata a cena. Da quel giorno, sono comparsi sempre più scatti che mostravano la coppia in diverse occasioni, da una notte insieme fino a una fuga romantica d'amore, alimentando sempre di più le voci di una frequentazione, fino alla conferma ufficiale. La showgirl e il tennista, che hanno una differenza d'età di 11 anni, oggi sono una coppia a tutti gli effetti.