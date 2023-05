Melissa Satta e la vita con Berrettini: “Mi ero detta basta sportivi, ma la routine non fa per me” Dopo la bufera di accuse, Melissa Satta riavvolge il nastro e racconta per la prima volta l’amore che le ha regalato nuovamente il sorriso. “Ci siamo conosciuti a Miami, a una cena di amici. Matteo è molto romantico, mi porta le rose e il caffè a letto. Un figlio insieme? Per ora ci viviamo noi”.

A cura di Giulia Turco

Melissa Satta racconta la sua storia d’amore con Matteo Berrettini, ora che sembrano essersi calmate le acque della tempesta mediatica che li ha visti protagonisti. La modella è finita nel mirino degli hater che l’hanno accusata di essere la responsabile dell’andamento sportivo di Berrettini, nuovamente infortunato. C’è chi sostiene persino che sia per via dei rapporti intimi con la modella: “Si è infortunato nelle stesso punto in cui si infortunò nel 2021, quando ancora non lo conoscevo. Ma in ogni caso, devo davvero rispondere?”.

Come si sono conosciuti Matteo Berrettini e Melissa Satta

In un’intervista a Vanity Fair Melissa Satta riavvolge il nastro e racconta com’è nato l’amore che oggi che ha regalato nuovamente il sorriso, dopo la separazione da Kevin Prince Boateng. “Ci siamo conosciuti a Miami, a una cena di amici comuni”. Nonostante la sua vita sia a Milano e quella del tennista a Montecarlo, si sono mantenuti in contatto. “Ci siamo scritti moltissimo, le chat in comune non finivano mai”, racconta. “Matteo è molto romantico, non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino”. Fanno passi da gigante in amore e hanno entrambi già conosciuto le rispettive famiglie: “Matteo ha incontrato mia mamma e ha conosciuto mio figlio Maddox. La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto, mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose”.

La modella non esclude l'ipotesi secondo figlio

L’amore con Berrettini arriva dopo la relazione con l’imprenditore Mattia Rivelli, conclusa nel 2021, e il matrimonio finito con Boateng: “Dopo il divorzio mi ero detta: mai più sportivi. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata, forse perché l’altro si ritrova in una non normalità con me e quindi le cose non funzionano”, racconta la modella a Vanity Fair. Melissa Satta non esclude l’idea di diventare mamma una seconda volta, ma per fantasticare su una famiglia con Berrettini è ancora presto: “Sono pronta a tutto, ma diciamo che stiamo andando un po’ avanti. Ora ci viviamo noi”.