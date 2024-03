Fabrizio Corona, la festa per i 50 anni: “Ci saranno Belen Rodriguez e Nina Moric. Siete tutti invitati” Fabrizio Corona, in un video con Steven Basalari, ha annunciato la scelta del locale in cui festeggerà il suo 50esimo compleanno. Nel filmato rivela: “Ci saranno tanti ospiti a sorpesa. Dopo mezzanotte, tutti invitati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Corona ha scelto dove festeggiare il suo 50 esimo compleanno: al QI di Erbusco. L'annuncio arriva con un video pubblicato sui social in cui Corona, al fianco di Steven Basalari (amico e proprietario del locale), rivela: "C'è Belen, c'è Nina…Ci saranno tutte le persone più importanti della mia vita e tanti ospiti a sorpresa".

Il 50esimo compleanno di Fabrizio Corona: "Tanti ospiti a sorpresa"

Fabrizio Corona, che venerdì 29 marzo compirà 50 anni, ha deciso di fare le cose in grande. Lui che "non fa mai feste" ha scelto "il locale più figo d'Italia" riferendosi al QI di Erbusco di Steven Basalari "ci va Lazza, ci va Sfera…". La serata sarà divisa in due momenti, prima una cena riservata a 30 – 40 persone (tra cui Nina Moric e Belen Rodriguez) e poi la seconda, aperta a tutti. Dopo la mezzanotte, infatti, pagando un biglietto di dieci euro, sarà possibile partecipare al compleanno di Corona. "All'una avremo un tavolo centrale tutti noi e festeggeremo fino alle quattro del mattino – spiega Fabrizio Corona – Ci sarà la nostra disponibilità per fare fotografie, video, divertirci. Sarò lì infatti per divertirmi a casa del mio amico Steven, non vengo mica pagato per fare l'ospitata. Mi ubriacherò con moderazione, voi non fatelo. Ci saranno tanti ospiti a sorpresa".

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, lo scontro al ristorante

Secondo quanto riportato da Dagospia, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di recente si sarebbero resi protagonisti di uno scontro. La showgirl, consapevole della presenza dei paparazzi, avrebbe cercato di mantenere le distanze da Corona, incontrato casualmente in un locale a Milano. Sembra che Belen abbia esclamato: "Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti". Pare che i due, però, abbiano subito chiarito i motivi dell'attrito.