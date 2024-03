Fabrizio Corona: “Ho pianto per mio figlio. Pensavo di averlo aiutato a stare bene, poi ha avuto un crollo” Alla soglia dei 50 anni, Fabrizio Corona traccia un bilancio della sua vita: gioie e dolori, soprattutto quelli connessi allo stato di salute del figlio Carlos. E confessa: “L’ultima volta che ho pianto è stato per lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fabrizio Corona sta per compiere 50 anni e, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, traccia un bilancio di quello che è successo fino a oggi. Gioie e doliti, compreso quello per il figlio Carlos. E proprio per Carlos e il suo stato di salute, Corona confessa di avere pianto per l’ultima volta. “L’ultima volta che ho pianto? Quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020. Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito, e invece ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo”, ha raccontato l’ex re dei paparazzi, “Uno come me che pensa di ottenere sempre quello che vuole ha dovuto prendere atto della sconfitta”.

La pace con Nina Moric: “Il tempo della guerra è finito”

Lontano dai riflettori, mentalmente, Corona confessa di essere riuscito a recuperare il rapporto con Nina Moric, madre di suo figlio e uno dei grandi amori della sua vita: “Quando ci siamo conosciuti eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene”. Un affetto che lo lega anche a Belén Rodriguez, un’altra delle donne importanti della sua vita: “Ai tempi mi dispiaceva che fosse finita ma non ho mai pensato di tornare con lei. Negli ultimi anni ci siamo sentiti spesso, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Sappiamo di poter contare l’uno sull’altra e ci raccontiamo anche le nostre storie sentimentali”.

Fabrizio Corona è tornato con Sara Barbieri: “Superato un momento difficile”

A sorpresa, Fabrizio confessa di essere tornato con Sara Barbieri, la compagna più giovane di quasi 30 anni con la quale fa coppia fissa da tempo: “Siamo ancora insieme ma abbiamo avuto una fase di ‘fermo’. Tieni conto che lei ha 23 anni, io ne ho 50. È una ragazza molto particolare, con la questa ho una storia che potevo avere solo a questa età. Abbiamo tanti problemi e tante cose che ci legano profondamente e abbiamo vissuti un brutto periodo, ora stiamo ricominciando a vederci. Alla fine stiamo insieme da da due anni e otto mesi”.

Corona: “Fedez e Ferragni? Conosco Federico da prima di Chiara”

Corona ne approfitta per dire la sua anche sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, uno degli argomenti principali della cronaca rosa degli ultimi mesi: “Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso. È stata brava perché è stata la prima ma, nel momento in cui ha sbagliato – credo in buona fede perché magari l’errore non lo ha fatto lei – devi saperti rialzare. Ha costruito una relazione con Fedez che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se crolla uno, l’altro scappa”. Quindi analizza quelli che sarebbero, secondo lui, i motivi della rottura:

Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva sopportando la ‘corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a cas.a Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuto anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto, ma fino a un certo punto. I tradimenti non sono il vero problema, il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo.