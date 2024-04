Le lacrime di Fedez a Belve: “Con Chiara Ferragni è finita ma resterà sempre la donna più importante”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sul finire dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante la puntata di Belve di martedì 9 aprile, Fedez si è commosso parlando del legame finito con la moglie Chiara Ferragni. L’artista non ha voluto svelare i motivi della separazione, pur avendone approfittato per attaccare Fabio Maria Damato, general manager delle aziende della compagna. In un passaggio, tuttavia, è apparso volere ammettere che i sentimenti che nutriva nei confronti della sua ex sarebbero irrimediabilmente cambiati. “Molti pensavano che sarei venuto qui a buttare mer*a su mia moglie”, ha ammesso tra le lacrime, “Quello che ci tengo a dire è¨ che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”.

Tra Fedez e Chiara Ferragni non sarebbe finita a causa di un tradimento

Fedez ne ha approfittato per smentire le indiscrezioni a proposito dei presunti tradimenti che, secondo più di un pettegolezzo, sarebbero alla base della separazione. In particolare, pur senza mai nominarla, l’imprenditore ha fatto riferimento a quanto circolato a proposito del legame – smentito in questa occasione – con Paola Di Benedetto:

Mi fa ridere questa cosa. Finché ero sposato, ero gay, stavo con Luis, era tutta una copertura, mia moglie sapeva che ero gay. Mi mollo e di punto in bianco mi piace la fi*a. Non sono gay, non ho mai avuto esperienze omosessuali, nemmeno un’attrazione. Ma una cosa mi spiace di questa questione. Adesso parte il toto-nomi. Con chi è stato Federico? Mi stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana tratta questo argomento. Adesso si vocifera che io sia stato con una ragazza molto esposta al pubblico. Mi stupisce la leggerezza con con cui se ne parla. Dire ‘Federico si è fatto questa’ senza alcuna prova è legittimo? Dov’è la deontologia? Questo non giustifica. Se non facciamo schifo, perché il giornalismo deve fare più schifo di noi? In ogni caso, i tradimenti non hanno fatto parte della crisi. A me spiace che vengano messe in mezzo altre persone che possono subire un danno psicologico da vicende come questa. Questa ragazza è stata trascinata in un cumulo di mer*a senza alcuna prova, ma perché? Mi spiace. Chi è lei? Lo sanno tutti, è su tutti i giornali. Mi spiace per lei, perché oltre a non essere vero non è giusto. Ho risposto nel merito dei tradimenti, più di così?

Fedez: “Ho tentato di far aprire gli occhi a Chiara Ferragni”

Fedez non nasconde l’amarezza legata all’entourage che circonda quella che è ormai la sua ex compagna: “Ho tentato di farle aprire gli occhi su tante persone che le stavano di fianco, a volte ci sono riuscito, a volte meno”. Sincera la risposta che lo ha visto, invece, aprirsi a proposito dell’aspetto che lo avrebbe spinto a innamorarsi della donna che sarebbe diventata sua moglie: “All’inizio il sesso ci ha legato molto. Quando trovi una connessione livello sessuale è tanta roba. Quel tipo di connessione che avevamo raramente l’ho sperimentata”. Quando Fagnani le ha chiesto perché si riferisca ancora a Chiara parlandone come di sua moglie e utilizzando il presente, Federico fa chiarezza: “Solo perché legalmente è ancora mia moglie. Non ci sono altri motivi”.

Fedez: “Con Chiara tre anni difficili, non abbiamo retto”

Federico ha quindi provato ad addentarsi, senza scendere nei particolari, nei motivi che hanno determinato la separazione. Non lo scandalo pandoro e nemmeno i presunti tradimenti avrebbero finito per allontanarli. La scelta di lasciarsi sarebbe arrivata al termine di tre anni particolarmente difficili: “Per quanto tutti sono portati a vedere solo la copertina di questa relazione, dall’interno io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili. Anche per la mia malattia (piange, ndr)…sono stati tre anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto”.