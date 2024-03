Paola Di Benedetto smentisce il flirt con Fedez: “Notizia falsa, valutiamo le vie legali” Paola Di Benedetto e Fedez non hanno avuto alcun flirt: la modella, volto televisivo e speaker, attraverso persone a lei vicine che hanno parlato a Chi, ha smentito il gossip circolato negli ultimi giorni che la vedeva vicina al rapper. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Persone vicine a Paola Di Benedetto hanno smentito il gossip che la vedeva vicina a Fedez. Fu l'influencer del pettegolezzo online Alessandro Rosica pochi giorni fa a parlare di una presunta "scappatella" tra i due che avrebbe messo in crisi il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni. Stando a quanto si legge nell'ultimo numero pubblicato da Chi, si tratta di una fake news contro la quale Paola Di Benedetto potrebbe agire per vie legali.

La smentita di Paola Di Benedetto

Persone vicine a Paola Di Benedetto hanno smentito categoricamente il gossip lanciato da Rosica sostenendo che la speaker e volto televisivo "sta valutando le vie legali". Negli ultimi giorni l'ex madre Natura è stata al centro del gossip italiano per una presunta "scappatella" con Fedez che le avrebbe fatto perdere il "follow" di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Nessuna delle tre, infatti, segue più la modella su Instagram. Il motivo dell'unfollow non è noto ma di certo, vista la smentita, non sarebbe collegato al gossip. Tempo fa Fedez e Chiara Ferragni uscivano con Paola Di Benedetto ai tempi della sua relazione con Rkomi.

I gossip su Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni

Non ci sembrerebbero più dubbi sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, sempre più distanti e ora non più conviventi. Il rapper, per questo motivo, è finito al centro di indiscrezioni sul suo conto. Oltre al gossip su Paola Di Benedetto, fu Elisa De Panicis, ex concorrente del GF, a rivelare di averlo visto mentre baciava una donna a Parigi, in un locale. In quella occasione Fedez rispose ai microfoni di Striscia La Notizia: "Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?", disse prima di ricevere il Tapiro D'Oro per la separazione da Chiara Ferragni e l'addio al podcast Muschio Selvaggio.