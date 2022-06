Paola Di Benedetto e Rkomi insieme sui social, la prima foto di coppia è con Fedez e Chiara Ferragni Prima foto sui social per Paola Di Benedetto e Rkomi, che dopo essere stati paparazzati insieme, non nascondono più il loro amore. L’occasione è un’uscita di coppia con Fedez e Chiara Ferragni in un ristorante di Milano. “Indovinate la coppia”, ha scritto ironicamente il rapper, facendo riferimento a un simpatico scambio di partner.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Di Benedetto e Rkomi non si nascondo più. Dopo essere stati paparazzati del settimanale Chi, la speaker radiofonica e il cantante di Insuperabile hanno condiviso sui social una foto della loro prima uscita di coppia. O meglio: doppia coppia. Con loro, infatti, c'erano anche Fedez e Chiara Ferragni, con i quali sono andati a cena in un ristorante di Milano.

"Indovinate la coppia dell'anno"

Sul suo profilo Instagram, Fedez ha condiviso uno scatto insieme alla moglie e alla coppia Paola Di Benedetto- Rkomi, come testimonianza di una serata trascorsa insieme in un ristorante di Milano. Il rapper è amico di Mirko Martorana (vero nome di Rkomi) da diversi anni e ora sta affrontando con lui anche il ritorno in giuria a X Factor, mentre Chiara Ferragni e Paola Di Benedetto hanno iniziato a frequentarsi da poco, ma sembrano essere già in sintonia, come dimostrano anche le storie della serata pubblicate sui social.

"Indovinate la coppia dell'anno", ha scritto scherzando il giudice di X Factor come didascalia della foto. E, passando all'immagine successiva, il risultato forse non è quello che ci si sarebbe aspettati: Fedez abbraccia Rkomi e Paola Di Benedetto stringe Chiara Ferragni. Un divertente scambio di coppia che ha scatenato migliaia di reazioni e commenti ironici, dal "Paola e Chiara" al "Rkomiz" unendo i loro cognomi.

Leggi anche Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Le indiscrezioni smentite dalle foto su Instagram

Come è nato l'amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi

Circa un mese fa, i due erano stati avvistati insieme prima in una nota discoteca di Milano e poi a uno spettacolo teatrale, apparendo sempre più complici e vicini. Tutti rumors che non avevano mai trovato conferma da parte dei diretti interessanti, fino a quando il settimanale Chi non li ha paparazzati mentre si baciavano e abbracciavano teneramente. L'occasione, come ha raccontato il settimanale, era stata il concerto di Radio Zeta, condotto proprio da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi aveva partecipato come ospite. Dopo l'evento, erano andati a cena insieme al ristorante di Tommaso Paradiso, dove la passione era ormai evidente.