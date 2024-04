video suggerito

Giulia Ottorini, la relazione segreta e la frase sibillina che smentisce il flirt con Fedez Giulia Ottorini, su TikTok, ha replicato a chi le ha chiesto con chi abbia una relazione segreta. La creator, con una frase sibillina, ha messo a tacere le indiscrezioni su un possibile flirt tra lei e Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai stata confermata dal cantante nel corso di un'intervista rilasciata a Belve: "La definisco ancora mia moglie, solo perché legalmente lo è". Non è ancora il momento di voltare pagina, eppure i riflettori del gossip sono già puntati sull'artista, per scoprire quale sarà la donna con la quale vorrà ricominciare. Nei giorni scorsi, è serpeggiato il nome di Giulia Ottorini, solo perché è stata immortalata con Fedez in California, dove sono entrambi per il Coachella Valley Music and Arts Festival.

Il gossip su Fedez e Giulia Ottorini

Nei giorni scorsi, Fedez è volato in California per assistere al Coachella Valley Music and Arts Festival. Whoopsee.it ha pubblicato su Instagram, le foto che lo immortalavano mentre camminava per strada con la creator Giulia Ottorini e altri amici:

Eccolo sorridente mentre esce da un centro commerciale insieme a alcuni amici, tra cui la creator Giulia Ottorini, ex fidanzata del rapper MamboLosco.

Insomma, sin dall'inizio Giulia è stata descritta come un'amica, ma un video pubblicato su TikTok della creator ha fatto serpeggiare il gossip su una possibile relazione tra i due. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche Quanto costano gli originali occhiali squalo di Fedez

Giulia Ottorini e la smentita sibillina al flirt con Fedez

Nelle scorse ore, Giulia Ottorini ha pubblicato su TikTok un video con la frase: "Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia". Il video è stato interpretato come un'allusione a una possibile relazione con Fedez e gli utenti si sono scatenati nei commenti. Uno in particolare, però, ha preferito non tergiversare e le ha posto una domanda diretta: "Ma con chi hai una relazione segreta?". E la creator ha replicato: "Nessuno di famoso". Con queste parole, dunque, ha messo fine alle indiscrezioni su una possibile frequentazione tra lei e il cantante Fedez.