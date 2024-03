Tapiro a Fedez per la crisi con Chiara Ferragni, la risposta sul bacio a un’altra ragazza a Parigi Fedez ha ricevuto un nuovo Tapiro di Striscia La Notizia. Nel servizio in onda oggi il rapper chiarisce la sua posizione riguardo Muschio Selvaggio. Sul gossip che lo vedeva baciare una donna a Parigi risponde: “L’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno”. Su Ferragni: “Non voglio fare la lotta nel fango”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Fedez riceve il 12esimo Tapiro da Striscia La Notizia. Nella puntata del tg satirico in onda oggi, lunedì 18 marzo, in access prime time su Canale5 andrà in onda il servizio di Valerio Staffelli nel quale consegna l'iconico animaletto d'oro al rapper, prossimo alla conduzione di LOL – Chi ride è fuori. Ha chiarito le voci su Muschio Selvaggio ed ha poi risposto alle voci sulla crisi con Chiara Ferragni e sul gossip lanciato da un'influencer che ha sostenuto di averlo visto mentre baciava un'altra donna. L'ultimo Tapiro ai Ferragnez è stato consegnato circa due settimane fa: nel servizio Chiara Ferragni chiariva di stare attraversando un "periodo molto doloroso" nel quale "nessuno è contento".

Le parole di Fedez a Striscia La Notizia, da Muschio Selvaggio al gossip di Parigi

Riguardo l'annuncio dello stop del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha risposto alla domanda di Valerio Staffelli su Luis Sal: "Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo". L'inviato di Striscia La Notizia ha poi chiesto al rapper un chiarimento sul gossip lanciato da Elisa De Panicis, influencer che ha rivelato di aver visto Fedez mentre baciava un'altra donna a Parigi. "Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?", la risposta.

Sulla crisi con Chiara Ferragni: "Non voglio fare la lotta nel fango"

Fedez ha poi parlato della presunta crisi che starebbe attraversando con la moglie Chiara Ferragni. Sebbene entrambi non abbiano confermato la rottura, ogni indizio sembra avvalorare la tesi che li vedrebbe lontani. Il rapper ha così spiegato: "Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango".