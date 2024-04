Perché Chiara Ferragni è sparita da Instagram da quando Fedez è in vacanza con i figli a Miami

video suggerito

Fedez è a Miami con i figli Leone e Vittoria. Il cane Paloma è stato affidato a Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, e Chiara Ferragni è scomparsa. Al ritorno da Dubai, ha spento i social. La separazione dei Ferragnez porta nuovi equilibri (e squilibri) di coppia, nei quali i contorni sono sempre più fumosi.

Se dal suo canto Chiara Ferragni sembra ancora arenata nello scandalo pandori Balocco derivato da una beneficenza claudicante, Fedez appare invece completamente immerso in questa operazione back to basic che lo riporta alla condivisione dei suoi primi album, delle foto da ragazzo, delle serate trap e dell'appartamento da single nuovo di zecca con il vecchio flipper dei Ghostbusters parcheggiato in salotto. Nel frattempo, la nota imprenditrice digitale ha preferito un profilo più familiare, pur sempre orientato a un ritorno alle origini. Le foto da ventenne, i ricordi dei viaggi in giro per il mondo, la moda che la rese famosa e poi i figli, Leone e Vittoria, onnipresenti in ogni stories, rigorosamente di spalle.

Secondo Alessandro Rosica, meglio noto come l’Investigatore social, Chiara Ferragni si sarebbe assentata dai social a causa di un periodo molto difficile: “Sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa” ha dichiarato riportando alcune fonti vicine al palazzo di City Life. L'unica realtà accertata è che da quando è tornata da Dubai e ha dovuto affidare i bambini a Fedez per il viaggio oltreoceano si è completamente dileguata. Scomparsi anche i post adv che in queste settimane ha continuato a caricare tra una story dei figli e l'altra.

Come se non bastasse, la sua reputazione continua a incassare colpi. Un sondaggio di Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile dell’università Milano-Bicocca, su 502 studenti di cui 236 ragazze, conclusosi a novembre 2023, prima del caso Balocco, riporta un dato poco confortante, stando alle risposte pervenute e riprese da Open: "Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita", "Non è per me la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani", "Penso che la troppa popolarità nascondeva una certa falsità". Non benissimo, insomma, visto il forte interesse per il target delle giovanissime.

In ultimo, a breve arriverà anche l'intervista di Fedez a Belve, nella quale parlerà, commosso, della crisi con la moglie e smentirà i presunti tradimenti. Si era vociferato di una diffida mossa da Chiara Ferragni per questa ospitata, prontamente smentita dalla stessa Francesca Fagnani. Cosa dirà il cantante più di quanto ha detto l'imprenditrice da Fazio? Senza dubbio qualcosa in più, visto il profilo basso mantenuto negli studi di Che tempo che fa. Al di là di questo, cosa è veramente importante adesso? Capire i dettagli della loro crisi matrimoniale anche no, soprattutto perché includerebbe riflessioni superiori (a tratti spiacevoli) sulla gestione di figli e social. E se Fedez è pronto a ricominciare con un nuovo podcast dopo la rottura definitiva con Luis Sal e la chiusura dell'avventura con Muschio Selvaggio, cosa ne sarà di Chiara Ferragni in piena fuga dei brand e con più di una patata bollente da gestire tra le mura di casa? Ci vorrebbe un'altra stagione dei Ferragnez a raccontarlo ma è improbabile che ciò accada adesso, in un momento in cui a malapena pare riescano a rimanere nella stessa stanza senza finire sui giornali distanti e con i musi lunghi. A portata di smentita dell'ennesima lite farlocca.

