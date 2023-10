Nina Moric con il figlio Carlos Corona, insieme dopo anni di lontananza: “L’uomo che amo di più” Nina Moric si è mostrata sui social con il figlio Carlos Corona, che non vedeva da anni. “L’uomo che amo più di ogni altro è mio figlio”, ha scritto. Il 21enne ha deciso di fare un passo verso la madre dopo che lei si è rifatta viva, come ha svelato il padre Fabrizio Corona.

A cura di Elisabetta Murina

Nina Moric abbraccia Carlos Corona. L'ex modella si è mostrata sui social insieme al figlio avuto con l'ex marito Fabrizio Corona, dopo che il 21enne ha deciso di tornare a vivere con lei. Era stato l'ex re dei paparazzi, ospite di Domenica In, a svelare la scelta del ragazzo che per anni non ha visto la madre.

Nina Moric con Carlos sui social

Nina Moric si è mostrata sui social insieme al figlio Carlos, dopo anni in cui il loro rapporto è stato piuttosto turbolento, fatto di alti e bassi, sofferenza e lontananza. Mamma e figlio sono uno accanto all'altro in una foto in bianco e nero, sorridono e appaiono spensierati, come a voler recuperare il tempo perduto. "C'è un uomo che amo più degli altri, è mio figlio", ha scritto l'ex modella sempre in una storia Instagram, mostrandosi come una madre pronta a fare di tutto per riallacciare i rapporti con il figlio. Figlio che, aveva raccontato Corona a Belve, soffre di una malattia genetica e per molto tempo non ha visto la madre.

Carlos è tornato a vivere con la madre dopo l'intervista di Corona a Belve

Carlos è tornato a vivere con la madre da un paio di settimane, da quando- a detta di Fabrizio Corona a Domenica In- il padre è stato ospite di Belve. A seguito dell'intervista con Francesca Fagnani, Nina Moric si è rifatta viva dopo anni di lontananza e il 21enne ha scelto di darle una possibilità. L'ex re dei paparazzi è sia preoccupato che contento di questa decisione: