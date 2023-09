Nina Moric oggi, cosa è successo alla modella dopo l’allontanamento da Fabrizio Corona e Carlos Nina Moric ha attraversato anni difficili durante i quali ha affrontato gravi problemi di salute, ha visto raffreddarsi il rapporto con l’amato figlio Carlos ed è stata accusata di furto dal suo ex marito Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos

Per Nina Moric gli ultimi anni sono stati difficili. La modella, ex moglie di Fabrizio Corona e madre di Carlos, ha lottato contro seri problemi di salute. È stata accusata di furto dal suo ex marito, ha visto suo figlio allontanarsi da lei e ha dovuto percorrere questa strada in salita in totale solitudine.

I problemi di salute: l'infezione al seno finita in sepsi

Nina Moric ha affrontato dei gravi problemi di salute, che l'hanno costretta al ricovero in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento. In un'intervista rilasciata lo scorso agosto al settimanale Oggi, la quarantasettenne ha fatto sapere di avere avuto un'infezione al seno che è degenerata:

A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una “bomba” che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi.

La solitudine di Nina Moric: "Sono stata abbandonata da tutti"

In quell'occasione, la modella ha chiarito anche di avere vissuto i giorni in ospedale tra atroci dolori e in totale solitudine. Nessuno, eccetto un amico, ha ritenuto opportuno andarla a trovare per portarle un po' di conforto e farle compagnia:

La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop. Vivere da sola non è stata una scelta. È successo. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo.

Il rapporto con il figlio Carlos che non vede da tanto

Nina Moric con il figlio Carlos Maria Corona

In questa solitudine, è venuta meno anche la presenza di Carlos. Il figlio, che a sua volta deve affrontare seri problemi di salute, non ha avuto modo di andarla a trovare in ospedale. La distanza fisica, però, non ha mai fatto vacillare lo smisurato amore che la modella prova per lui: "Non ho più una famiglia. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo".

La denuncia per il presunto furto

A maggio 2022, Fabrizio Corona ha accusato pubblicamente Nina Moric di avergli sottratto circa 50 mila euro: La versione del quarantanovenne è stata:

La signora si è presentata in casa mia che è anche la sede operativa della mia società. In quel momento c'era solo Carlos che in questa casa non è mai da solo. È entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50.000 euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio.

Intervistata nella trasmissione Belve, Nina Moric rispedì le accuse al mittente: "Non ho mai rubato nulla. Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla". Le vicende legali che vedono protagonisti Corona e Moric sono ancora in corso e il 23 novembre ci sarà la prima udienza. L'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha fatto sapere a Fanpage.it:

Erano scomparsi 45 mila euro. Secondo le ricostruzioni, pare che se li fosse presi Nina Moric. È stata fatta la denuncia e ora si farà il processo. Alla fine del processo, se il Pubblico Ministero in aula riterrà approvata la responsabilità, si darà una pena. La prima udienza è il 23 novembre.

Lo scambio di accuse con Fabrizio Corona

La replica di Nina Moric a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sarà ospite della prima puntata di Belve. Le anticipazioni, già circolate, hanno svelato le dichiarazioni dell'uomo sulla sua ex moglie:

Non vede mai Carlos, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.

La replica non è tardata ad arrivare. Su Instagram, Nina Moric ha scritto: "Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento".