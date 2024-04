video suggerito

Belén Rodriguez e Luna Marì adorabili in versione mini-me: vestono coordinate in total denim Belén Rodriguez sta trascorrendo il weekend fuori Milano con i figli. Quale migliore occasione delle giornate calde e soleggiate della primavera per seguire il trend mini-me con la figlia Luna Marì? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta letteralmente rinascendo: dopo il drastico allontanamento da Stefano De Martino (con il quale proprio di recente è stata paparazzata) e la rottura con Elio Lorenzoni, ora si sta dedicando solo a se stessa. Viaggi in solitaria, lezioni di danza classica e di tango, shooting fotografici all'insegna del fashion e drastici cambi look (anche se solo temporanei): la conduttrice ha di nuovo il sorriso stampato sulle labbra, a prova del fatto che non ha affatto bisogno di un uomo per essere felice. Questo weekend lo sta trascorrendo fuori Milano con alcuni cari amici e con i figli: quale migliore occasione di questa per seguire il trend mini-me?

Le dolci foto di Santiago e Luna Marì

Nelle ultime ore Belén Rodriguez si è servita dei social per documentare la giornata trascorsa all'aria aperta con gli amici e i suoi due figli Santiago e Luna Marì. È proprio con loro che ha fatto visita a un agriturismo a Pontinvrea, in provincia di Savona, divertendosi tra corse nei prati, relax in amaca e tintarella. Con dei primi e adorabili primi piani sui suoi bimbi che si abbracciano e si tengono per mano mentre giocano, la conduttrice ha inoltre rivelato di aver seguito la moda dei look mini-me, ovvero i coordinati mamma-figlio. Lo ha fatto con la piccola Luna Marì, per la quale ha scelto un outfit total denim proprio come il suo.

Santiago e Luna Marì

I look total denim di mamma e figlia

Per la giornata all'aria aperta la mamma ha sfoggiato una salopette in denim con i pantaloni lunghi, abbinandola a una canotta color pastello e a delle sneakers di Hinnominate portate con dei calzettoni bianchi Vans.

Belén con la salopette di jeans

Per la piccola, invece, è stato scelto un completo di jeans con pantaloni oversize e giacca sportiva, il tutto coordinato a una camicetta a righe bianche e blu. Belén e Luna in versione total denim non sono forse adorabili? Con le loro scelte di stile hanno dato l'ennesima prova del fatto che il trend mini-me è il più originale e tenero della primavera: in quante sceglieranno di vestirsi in coordinato con le figlie durante la bella stagione?

Luna Marì in total denim