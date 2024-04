video suggerito

Il primo tutù di Luna Marì: comincia a praticare danza classica con mamma Belén Luna Marì ha seguito le orme di mamma Belén nella danza classica. Immortalata proprio da quest’ultima per degli scatti social, è apparsa adorabile in versione ballerina col suo primo tutù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento di grande rinascita dopo la traumatica rottura con Stefano De Martino e la fine della relazione con Elio Lorenzoni. Oltre a darsi ai viaggi in solitaria e agli shooting fotografici all'insegna del fashion, ha anche ripreso a praticare la danza classica, una delle sue più grandi passioni fin da bambina (basti pensare al fatto che nella casa di famiglia in Argentina ha ancora conservato il tutù di quando era piccola). La cosa che forse non immaginava è che la figlia Luna Marì avrebbe voluto seguire le sue orme: ecco le prime e adorabili foto della bimba in versione ballerina mentre prende lezioni con la mamma.

I benefici della danza classica per bambini

Qualche tempo fa Belén si era servita dai social per mostrare le prime scarpette da danza acquistate per la piccola Luna Marì (coordinate alle sue) ma solo oggi l'ha immortalata davvero in versione ballerina. A quanto pare a quasi 3 anni la bimba ha cominciato a prendere lezioni insieme a lei, apparendo sorridente e adorabile mentre accenna qualche passetto a favore di camera.

Luna Marì in versione ballerina

Quali sono i benefici della danza classica da piccoli? Si tratta di un'attività completa che fonde divertimento ed esercizio fisico, stimolando non solo il senso musicale e la capacità di ascolto ma anche lo sviluppo muscolare armonico, il tutto senza compromettere la crescita.

Belén a lezione di danza

Il look da ballerina di Luna Marì

Naturalmente Luna Marì non ha rinunciato al look tecnico per una delle sue prime lezioni di danza classica. Mamma Belén, incantata dalla bellezza della secondogenita, non ha esitato a immortalarla con indosso il primo tutù della sua vita (anche se senza gonnellina di tulle). La piccola ha indossato body rosa confetto, calzamaglie bianche e coprispalle incrociato color carta da zucchero, completando il tutto con delle mezze punte e con uno chignon alto e tirato. Insomma, la bimba sembra essere una ballerina perfetta: continuerà a praticare l'attività in compagnia della mamma anche quando sarà cresciuta? Al momento l'unica cosa certa è che le due sono decisamente adorabili.

Luna Marì a lezione di danza