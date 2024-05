video suggerito

La moda lascia il segno: sono soldout i jeans con la macchia sul cavallo da oltre 500 euro La provocazione di Jordanluca sono dei jeans con un’evidente chiazza scura all’altezza inguinale, una sorta di macchia di pipì sul cavallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Moda fa rima sempre più spesso con provocazione. Ed è questo il caso dei tanto discussi jeans di Jordanluca. Il brand è il progetto di Jordan Bowen e Luca Marchetto nato nel 2018 con le sole collezioni uomo, a cui dal 2021 affiancano anche la donna. L'approccio inglese dell'uno si fonde con quello italiano dell'altro, per dare vita a collezioni in cui imprimere i rispettivi bagagli culturali: uno più elegante, l'altro più punk e ribelle. Da un lato la sartorialità italiana e dall'altra l'energia e l'anticonformismo della capitale inglese. In una delle ultime collezioni hanno inserito un capo che sta facendo molto discutere.

Jeans macchiati di pipì: la provocazione di Jordanluca

Comprereste dei jeans macchiati di pipì? Sembrerebbe di sì, visto che questi pantaloni sul sito di Jordanluca sono piaciuti al punto da andare sold-out. Il brand li ha proposti per la prima volta nella collezione Fall/Winter 2023, presentata alla Milano Fashion Week: sono stati proprio la prima uscita della sfilata. Il modello, di colore azzurro chiaro con gamba affusolata e vita alta, presenta un'evidente macchia scura all'altezza del cavallo. Sul sito ufficiale i pantaloni costano 568,95 euro e sono introvabili, esauriti in tutte le taglie.

Il brand italobritannico non è certo nuovo a creazioni bizzarre, che escono dal campo del tradizionale e dell'ordinario. Spiccano, nelle loro collezioni: riferimenti ai tatuaggi tribali, jeans con cerniera orizzontale invece che verticale, pantaloni con maxi zampa d'elefante. E proprio questa visione fuori dagli schemi sta decretando il successo del brand. Vogue Business a inizio 2024 ha riportato che le vendite di Jordanluca sono aumentate del 15% dal 2022 al 2023, per un totale di oltre 450 mila euro. Sta diventando uno dei marchi preferiti di chi acquista sui siti di fornitori internazionali come Farfetch, Modesens e Machine-A.

Se a favore del brand ci sono i numeri, è impossibile non notare anche i commenti negativi sui social. Qui le foto del modello che sfila in passerella coi pantaloni macchiati sono diventate virali. I jeans hanno lasciato il segno sotto tutti i punti di vista. Sotto il post condiviso sul profilo ufficiale del marchio c'è chi li giudica ridicoli, chi ritiene che sia folle considerare tutto questo alta moda, chi si domanda se davvero esista qualcuno disposto ad acquistare e poi indossare sul serio questi pantaloni. Qualcuno azzarda: "La puzza è inclusa o si compra a parte?".