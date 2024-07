video suggerito

Stivali come zoccoli (con tanto di ferro di cavallo): la provocazione da oltre 2000 euro Avete presente gli zoccoli equini con ferro di cavallo? Immaginateli montati su un paio di stivali da donna. È la trovata di Seán McGirr per Alexander McQueen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alexander McQueen

Avete presente gli zoccoli equini con ferro di cavallo? Immaginateli montati su un paio di stivali da donna. È la trovata di Alexander McQueen. Queste calzature fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2024 del brand, ispirata alla collezione Spring/Summer 1995 di Lee McQueen (Birds). Sono stati mostrati per la prima volta nel corso della sfilata organizzata in un vecchio capannone in disuso nelle periferie di Parigi. Lo show è stato il primo dopo il cambio di guardia alla direzione creativa della Maison. Adesso c'è Seán McGirr alla guida della Casa di Moda, dopo l'addio di Sarah Burton. La stilista ha disegnato per il marchio per oltre dieci anni.

Le strane calzature di Alexander McQueen

Sembra che McGirr abbia tutta l'intenzione di stupire. Il suo arrivo ha aperto un nuovo vapitolo nella storia del brand, improntato all'innovazione e alla provocazione, con un piede saldo nel passato e nella storia, nell'archivio della Maison. La prima collezione disegnata per Alexander McQueen ne è la prova. Ha portato in passerella abiti scultura (disegnati dall'artista David Hammonds), creazioni dal tocco surrealista, capi in versione esageratamente oversize. Impossibile non notare lo stivaletto equino, che è possibile trovare anche sul sito ufficiale.

Alexander McQueen

Il design della calzatura evoca in modo esplicito la forma della zampa e dello zoccolo del cavallo. Sono scarpe che ne riproducono fedelmente le fattezze: punta tonda con dettaglio ferro di cavallo, borchie chiodate con finitura argento, effetto pelo marrone. Costano 2390 euro, ma non sono ancora disponibili per l'acquisto. Dal canto suo, lo stilista ha spiegato di essersi ispirato, oltre alla collezione Birds, anche a suoi personali ricordi d'infanzia, come gli agricoltori della sua città natale che era solito osservare durante i loro viaggi a cavallo, nelle campagne irlandesi.