Seán McGirr prende il posto di Sarah Burton: chi è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen Il designer irlandese approda al timone del marchio britannico dopo l’addio della storica stilista. Dove ha lavorato prima di arrivare alla Maison di Kering.

A cura di Annachiara Gaggino

Seán McGirr

Giusto il tempo per salutare Sarah Burton, che ha disegnato il marchio per oltre dieci anni, che Alexander McQueen ha finalmente svelato il nome del nuovo direttore creativo. La nomina di Seán McGirr arriva pochi giorni dopo l'ultima sfilata dell'ex designer della Maison di Kering, un omaggio alla storia del brand, per cui inizia ora un nuovo capitolo che sarà guidato dal designer irlandese.

Seán McGirr

Chi è Seán McGirr, nuovo designer di Alexander McQueen

Originario di Dublino, Seán McGirr arriva nel marchio brit dopo un'esperienza all'intendo di un altro importante brand della scena anglosassone, JW Anderson dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del ready-to-wear prima della sezione maschile per poi aggiudicarsi anche la guida di quella femminile. Prima di lavorare fianco a fianco di Jonathan Anderson, McGirr può inoltre vantare alcuni anni ad Anversa, come women’s designer per Dries Van Noten.

Sarah Burton all’ultima sfilata di Alexander McQueen

Il creativo debutta nel mondo della moda come assistente in Burberry, per poi passare a Vogue Hommes Japan. Dal 2014 al 2018, inoltre McGirr, ha fatto parte degli uffici creativi di Uniqlo a Tokyo e Parigi, sviluppando le collezioni uomo di Christophe Lemaire. Una carriera in crescendo, quella del nuovo direttore creativo di Alexander McQueen, che approda ora al timone del marchio fondato dall'omonimo designer con cui condivide anche la formazione. Entrambi, infatti, hanno frequentato (ovviamente in periodi diversi) la stessa scuola, la prestigiosa università Central Saint Martins di Londra.

"Alexander McQueen è una maison che amiamo e siamo fiduciosi che Seán McGirr sarà in grado di proseguire il suo viaggio con un nuovo slancio creativo. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo nella storia di questo marchio unico", ha affermato François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, in una nota stampa.