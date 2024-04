video suggerito

Miriam Leone è chic in tailleur: la giacca doppiopetto va indossata col reggiseno a vista Miriam Leone è stata tra gli ospiti speciali dell’evento di gala organizzato da Omega ieri sera a Milano. Per l’occasione ha seguito il trend della moda mannish ma declinandolo con un tocco di sensualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Parata di star ieri sera a Milano in occasione dell'Icon Shine With Omega, l'evento organizzato dal brand omonimo per il lancio dei nuovi Speedmaster Chronoscope che rendono omaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Presso il Maka Loft è stato allestito un esclusivo "black carpet" e sono moltissime le star che lo hanno calcato con dei look a tema dark, da Federica Pellegrini a Lodovica Comello, fino ad arrivare a Marco Mengoni, apparso meraviglioso con un top trasparente che ha lasciato gli addominali in vista. Tra i volti noti che si sono sfidati a colpi di stile non poteva mancare Miriam Leone, una delle ambassador del marchio, che per l'occasione ha seguito il trend della moda mannish ma con un tocco di sensualità.

Il look da black carpet di Miriam Leone

Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta da pochi mesi ma, nonostante i mille impegni per prendersi cura al meglio del piccolo Orlando, riesce lo stesso a ritagliarsi del tempo per dedicarsi al lavoro. Ieri sera ha partecipato all'evento di gala milanese, approfittando del black carpet per dare il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dalla stylist Claudia Scutti, ha deciso di puntare tutto sulla moda mannish con il classico tailleur nero, per la precisione un modello firmato Dolce&Gabbana. Si tratta di un coordinato con pantaloni palazzo a vita altissima e blazer doppiopetto, la cui particolarità sta nella fodera leopardata messa in mostra dalle maniche scorciate.

Miriam Leone in Dolce&Gabbana

Miriam Leone segue il trend dell'intimo a vista

Sebbene a primo impatto il tailleur possa sembrare un tantino troppo rigoroso e formale, Miriam è riuscita ad aggiungere un tocco di sensualità. Ha smorzato il look mannish con il trend più gettonato del momento, quello dei capi intimi portati a vista. Sotto al blazer non ha indossato top, camicie o t-shirt, ha preferito un reggiseno di pizzo dark che ha lasciato gli addominali scoperti. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri, e un tocco di colore con un rossetto rosso molto marcato. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raccolto con la fila centrale, dando l'idea di avere i capelli scurissimi. In quante prenderanno ispirazione dall'attrice per rendere la loro primavera chic e femminile?

Miriam Leone con reggiseno in vista e rossetto rosso