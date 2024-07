video suggerito

Miriam Leone cambia look: è quasi irriconoscibile con i maxi occhiali da vista Miriam Leone ha cambiato look e lo ha rivelato sui social con un pizzico di ironia: ecco la foto postata in cui sembra quasi irriconoscibile con dei maxi occhiali da vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone si sta godendo le vacanze estive al termine di un anno ricco di nuove emozioni. Lo scorso 29 dicembre ha messo il mondo il piccolo Orlando, il primo figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo, ma, nonostante i mille impegni legati alla maternità, ha trovato lo stesso il modo per dedicarsi al lavoro. Oltre a essere tornata sul set nei panni di attrice, ha anche debuttato come imprenditrice lanciando un brand beauty chiamato Lavika (e ispirato alla sua terra natale, la Sicilia). Ora per lei è arrivato il momento di darsi esclusivamente al relax ma non per questo ha "abbandonato" i fan, anzi, proprio nelle ultime ore ha rivelato un look davvero inedito.

Il nuovo look di Miriam Leone

Sarà perché era in vena di scherzare o perché semplicemente voleva stravolgere la sua immagine per una sera, ma la cosa certa è che Miriam Leone ha postato sui social uno scatto davvero inedito. Si tratta di un primissimo piano sullo sfondo di un locale: indossa una camicia a fantasia portata sbottonata sul collo, ha i capelli legati in uno chignon improvvisato ed è quasi irriconoscibile con un paio di occhiali da vista. Si tratta di una montatura gold tonda e oversize con le lenti fumé che coprono leggermente i meravigliosi occhi verdi dell'attrice. Nella didascalia ha inoltre commentato con ironia dicendo: "Oggi interrogo" con tanto di hashtag #signoramaestra, #ancheunporottermeier. Nei prossimi mesi interpreterà una professoressa sul set?

La vita di Miriam Leone dopo la maternità

Per Miriam Leone questa è la prima estate da mamma e, a differenza di molte star del suo calibro, ha deciso di abbracciare i naturali cambiamenti del suo corpo dovuti alla gravidanza. Si è servita dei social per spiegare le sue idee a riguardo, le sue parole sono state: "Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente". Ha deciso di non rinchiudersi in palestra e di non fare diete drastiche pur di tornare alla silhouette pre-parto, farà tutto lentamente, godendosi la nuova se stessa, la nuova famiglia e la nuova esperienza. "Indefinita e contenta", sono queste le definizioni che ha usato per parlare di sé e per rivelare l'incredibile felicità che sta provando, anche se con un corpo diverso rispetto al passato. Insomma, Miriam è una mamma "normale" ed è proprio per questo che piace tanto ai suoi fan.