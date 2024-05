Miriam Leone dopo il parto, sempre la stessa eppure diversa: “Si può essere indefiniti e contenti”

video suggerito

Miriam Leone, diventata mamma a gennaio (quando è nato il figlio Orlando) ha cercato di spiegare l'unicità del momento che sta vivendo. Per lei ora tutto è cambiamento, trasformazione, mutamento: la maternità ha portato nuova luce nella sua vita, tanti sorrisi e tanto amore, ma al tempo stesso e inevitabilmente sta dando alle sue giornate dei nuovi contorni e nuove priorità. C'è qualcuno che dipende completamente da lei, c'è una nuova vita a cui spiegare e raccontare il mondo.

Miriam Leone nel post partum

L'attrice a tre mesi dal parto è tornata al lavoro sul set, ci sono dei nuovi progetti in ballo: ciò non toglie che ancora non abbia preso completamente in mano la propria vita, che non si sia pienamente riappropriata del proprio corpo. Su questo aspetto spesso c'è un'attenzione morbosa: le mamme sanno benissimo quanto siano frequenti le domande sulla remise en forme nel post partum. Si parla di mum shaming: quella sorta di accanimento che porta persone completamente estranee a dover per forza dire la propria sul corpo di una neo mamma, che viene giudicato per ogni suo cambiamento.

Ci sono quelle giudicate cattive madri, perché si concedono il tempo per la palestra e ci sono quelle sciatte che si lasciano andare e non si prendono cura della salute, perdendo i chili di troppo. C'è sempre qualcuno pronto a puntare il dito. Tante donne si sono aperte su questo tema, sulla sofferenza che genera. Ne ha parlato per esempio Aurora Ramazzotti, spesso al centro di frecciatine e battutine sgradevoli. Come lei anche tante altre mamme famose come Ashley Graham, Adriana Lima, Katy Perry. Miriam Leone non ha lasciato prendere il sopravvento alle ansie e alle ossessioni sulla fisicità. Al momento ciò che le interessa è trovare una forma, più che tornare in forma.

Il post di Miriam Leone

L'attrice ha spiegato di voler procedere gradualmente e lentamente, senza alcuna fretta, per trovare la nuova sé, ora che ha un nuovo mondo intorno, un nuovo modo di percepire se stessa. "Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa grata per averci provato" ha scritto in un post Instagram, ricordando che si può essere felici e contenti anche lontano dalle definizioni, anche quando ci si lascia alle spalle chi si era e si va verso qualcosa di nuovo, che non si sa ancora bene cosa sarà.

Su Instagram ha scritto:

Come si ritorna in forma dopo la gravidanza? Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Piano piano. Lentamente. Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho aggiunto tra me e il mondo mille ponti. Alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa, ai giorni messi in fila ho aggiunto la Felicità. Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa grata per averci provato, felice per tutto questo amore in circolo che ossigena ogni centimetro di me. Questo raggio di sole sul viso mi ricorda che si può essere così, indefiniti e contenti.