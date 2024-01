Miriam Leone con orecchini scintillanti e trucco perfetto: “Stasera mamma esce” Miriam Leone è diventata mamma da poco più di un mese ma durante il weekend ha voluto dedicare del tempo a se stessa: ecco cosa ha fatto per la serata casalinga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: lo scorso 31 dicembre è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo il piccolo Orlando, figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo, e non potrebbe essere più felice. Da sempre molto attiva sui social quando si parla di progetti professionali, da un mese a questa parte ha messo in pausa la carriera per dedicarsi alla maternità. Non per questo, però, ha "abbandonato" i fan, anzi, ha continuato ad aggiornarli ricordando i vecchi successi sul set e alcuni dettagli di questa "nuova vita" da genitori. Sebbene l'avessimo lasciata qualche giorno fa in versione acqua e sapone, oggi la ritroviamo completamente trasformata.

Miriam Leone, la nuova vita da mamma

Diventare mamma è un evento che stravolge radicalmente la vita di una donna e non solo perché viene "invasa" da un sentimento di amore incondizionato. Da un giorno all'altro ci si ritrova a trascorrere le giornate tra pannollini, poppate e notti in bianco, non trovando quasi mai il tempo da dedicare a se stesse. Miriam Leone sembra averlo capito bene ma, nonostante ciò, è riuscita a ritagliarsi qualche ora per prepararsi di tutto punto, proprio come se dovesse sfilare su un red carpet. Sui social non ha potuto fare a meno di documentare l'evento: si è scattata un selfie casalingo, mostrandosi con accappatoio bianco e capelli avvolti nell'asciugamani ma con un make-up smokey-eyes curatissimo e indosso degli scintillanti orecchini di cristalli.

L'ironia di Miriam Leone

Sebbene sembrasse prontissima per dare il via a una serata loca, Miriam Leone ha svelato il "trucco" sui social. Nella didascalia che accompagna la foto ha commentato dicendo: "Stasera la mamma esce! Mood per andare dalla cucina alla sala da pranzo!", aggiungendo poi gli hashtag #newlife #mommyslife #sabatoseraconbebè #noitre. Insomma, l'attrice ha dato prova di non aver perso l'ironia che da sempre la contraddistingue, anzi, è riuscita ad adattarla alla sua nuova vita da mamma. Quante sono le donne che hanno un figlio piccolo che si sono ritrovate come lei a truccarsi e prepararsi anche per rimanere a casa?