Miriam Leone, le foto al naturale per celebrare la maternità: "Imperfetta e innamorata" Miriam Leone è diventata mamma di Orlando lo scorso dicembre. L'attrice ha voluto condividere i suoi pensieri dopo i primi giorni di maternità accompagnati da una serie di scatti naturali e senza make up.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone è diventata mamma lo scorso 29 dicembre. L'attrice ha dato alla luce il suo primo figlio, Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo. Tornata a casa da pochi giorni, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni doni ricevuti da amici e parenti per l'arrivo del piccolo, ringraziando le tante persone che le hanno dedicato un pensiero affettuoso. Sempre sui social, Leone ha raccontato i primi giorni della sua vita da neomamma, mostrandosi senza filtri sia nelle foto, che nei pensieri.

Miriam Leone, gli scatti no make up

In una serie di selfie postati su Instagram, Miriam Leone è raggiante senza trucco. La luce del sole che filtra dalle finestre risalta il verde degli occhi dell'attrice, che ha voluto usare questi scatti per raccontare i primi giorni da neomamma. Miriam Leone ha sintetizzato in poche parole la gioia e le emozione che l'arrivo del figlio Orlando le sta regalando: "Dare alla luce illumina". Una sfida, la maternità, che non è solo pura felicità ma anche "dubbi, possibilità".

La attrice siciliana ha voluto anche dedicare un ringraziamento a tutte le persone che sono state vicino o che hanno rivolto un pensiero a lei e al marito Paolo, "in questo momento di vita così normale e straordinario". Raccontandosi come una donna "imperfetta e innamorata", Miriam Leone racconta anche la nuova quotidianità che la maternità porta con sé: "La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica".

