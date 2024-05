Per la Festa della mamma regalale tempo da trascorrere insieme: 7 esperienze divertenti e originali

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Domenica 12 maggio in Italia si celebra la Festa della mamma. Qual è il regalo migliore e non banale? I momenti madre-figli sono sicuramente i più belli, crescendo però diventano sempre più rari a causa di impegni lavorativi e personali. Questa giornata potrebbe essere l'occasione giusta per dedicarsi a un'esperienza assieme, che sia una mostra o un corso. Ma anche attività che si possano fare in compagnia delle amiche, adatte alle madri di bambini più piccoli, che hanno meno tempo libero e fanno più fatica a ritagliarsi un momento da passare con loro. Le opzioni sono vaste, dalle esperienze nelle beauty spa alle gite fuori porta culturali o gastronomiche.

Piega e gin tonic

Un buono dal parrucchiere è sicuramente gradito, ma potrebbe esserlo ancora di più se accompagnato da un drink. Alcuni saloni stanno sperimentando questa nuova proposta, a Milano questo servizio è offerto da We Are Emma, non un semplice salone, ma un luogo dove potersi rilassare e farsi acconciare i capelli mentre si fa aperitivo. Una pomeriggio divertente e spensierato che verrà sicuramente apprezzato.

We are Emma

Chef personale

Regalare una cena fuori è scontato, meglio portare lo chef a casa propria. Alcuni siti offrono la possibilità di ordinare dei "cuochi a domicilio", rendendo il pasto un'esperienza unica. Il menù può essere scelto su misura, a seconda dei gusti e delle preferenze del beneficiario. L'idea di organizzare una serata a casa dove sarà un vero e proprio professionista a cucinare, è sicuramente interessante, soprattutto per chi lavora e non ha molta voglia di prepararsi per uscire di nuovo.

Rossetto e profumo su misura

Experience e regalo tutto in uno. City Lab, marchio di cometici tailor made offre la possibilità di creare un rossetto personalizzato dopo aver valutato il colore perfetto per le tonalità del proprio viso. Oltre alla nuance si potranno scegliere anche le basi, il principio attivo e l'aroma da aggiungere alla formula, fino ad arrivare a creare un packaging unico con le proprie iniziali. Un'esperienza che si potrà fare a Milano nello store del marchio in corso Garibaldi.

City Lab

Ma si può realizzare anche un profumo su misura, basta recarsi in una boutique specializzata e affidarsi a professionisti che sulla base delle caratteristiche della pelle creeranno una fragranza unica. A Milano si può fare a Il Bistrot del Profumo, mentre a Roma nella profumeria di Mauro Lorenzoni.

Aperitivo e ceramica

Non un semplice aperitivo, ma un momento conviviale e divertente. Probabilmente alla fine non si imparerà a fare un vaso con il tornio, né quello realizzato nel corso della serata sarà un capolavoro, ma si tratta sicuramente di un'esperienza simpatica. A Milano l'Aperitornio si svolge al Ceramic Studio, mentre a Roma l'Apero Ceramico lo si può fare a Sigrid Ceramic. Se poi si scopre una passione per quest'arte, si potrà sempre seguire un corso.

Aperitornio

Giornata alla Spa

Un po' più banale ma sempre apprezzata è la giornata in un centro benessere, il modo migliore per dimenticarsi dello stress della settimana. Questo regalo può essere aggiunto a un fine settimana fuori porta e l'Alto Adige è il luogo perfetto per abbandonarsi al relax. L'offerta wellness del Park Hotel Holzner comprende una piscina interna e una esterna riscaldate, saune e aree relax, oltre che una serie di trattamenti e hammam.

Park Hotel Holzner

Rimanendo più nelle vicinanze delle grandi città, a Monticello Brianza si trova il Monticello Spa, un centro benessere che nei giorni della festa della mamma introduce nuovi trattamenti nutrienti per il viso.

Serata a Teatro

Se la propria madre è appassionata di teatro, un biglietto per uno spettacolo sarà sicuramente apprezzato. In particolare domenica 12 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano andrà in scena Il Racconto dell'Ancella tratto dal romanzo di Margaret Atwood con la regia di Graziano Piazza e interpretato da Viola Graziosi. Un monologo sul drammatico e attuale sulla condizione femminile.

Una scena della rappresentazione "Il Racconto dell'Ancella"

Lancio con il paracadute

Per le madri più avventurose l'esperienza del lancio con il paracadute è un regalo adrenalinico e forse inaspettato. Punti di lancio sono presenti in tutta Italia, da Nord a Sud, ci sono dei centri a Casale Monferrato, a Roma, ma anche a Castel Volturno, in provincia di Caserta.