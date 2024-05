Miriam Leone vola in California: a Venice Beach rilancia la tendenza total denim

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Miriam Leone è volata in California con la famiglia. L'attrice, che ha da poco ricominciato a lavorare sul set dopo la nascita del figlio Orlando, ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono a Venice Beach e a Los Angeles. Tra uno smoothie colorato e un passeggiata sulla spiaggia, non sono mancati anche gli outfit di tendenza sfoggiati durante la vacanza.

Il look total denim di Miriam Leone

Le spiagge e le palme che caratterizzano il panorama californiano fanno da sfondo alla vacanza di Miriam Leone. L'attrice è volata negli Stati Uniti con la famiglia godendosi il sole e le colline intorno a Los Angeles. Non sono mancati i selfie che mostrano come Leone sia già tornata in forma a pochi mesi dal parto, ma a essere apprezzato dai followers su Instagram è stato un look total denim davvero super glamour.

Miriam Leone a Venice Beach

Latendenza più in voga della Primavera/Estate 2024 è sicuramente quella del total denim, ossia look composti interamente da capi in denim, creando un'uniformità cromatica che risulta davvero impeccabile. In particolare, poi, si è parlato anche di double denim, ossia due indumenti entrambi in jeans, come nel caso del look di Miriam Leone. Questa tendenza aveva già conquistato tutti nella Primavera/Estate 2023, ma, quest'anno, anche grazie alle influenze provenienti dalla pop culture (leggi Cowboy Carter, il nuovo album di Beyoncé) la passione per il jeans è tornata.

Il look double denim di Miriam Leone

Per un look da vacanza comodo e allo stesso tempo super stylish, Miriam Leone ha scelto una giacca in denim con revers e bottoni, che lasciano intravedere il gilet rosso e la t-shirt bianca che completano il look: il tutto abbinato a un paio di jeans mom fit con fondo largo e a un paio di friulane modello Mary Jane che riprendono il tono del gilet. Un'ispirazione deliziosa da riproporre nelle belle giornate di primavera.