Miriam Leone è diventata mamma, è nato il figlio Orlando Miriam Leone annuncia la nascita del figlio Orlando, nato dall'amore con il marito Paolo Carullo: "Grazie alla vita, a mio marito, alla nostra famiglia".

A cura di Andrea Parrella

Miriam Leone è diventata mamma. L'attrice ha partorito nelle scorse ore mettendo al mondo Orlando, il figlio nato dall'amore con il marito Paolo Carullo. A darne notizia è proprio lei, con un post pubblicato su Instagram in cui mostra una prima foto della mano del bambino: "È nato il nostro bambino … Orlando Leone Carullo💙❤️♥️…Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi".

Miriam Leone: "Un figlio desiderato"

Doppio cognome per il bambino, primo figlio della coppia convolata a nozze nel 2021. Alcune settimane fa Miriam Leone, parlando della sua gravidanza in un'intervista aveva raccontato le sensazioni di questa prima vlta: "Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io. Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso".

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Paolo Carullo è nato il 31 agosto 1980 a Caltagirone, in provincia di Catania. Ha 43 anni ed è cresciuto in Sicilia. Nel 2006 si è laureato in Economia e Finanza a Milano e si è dedicato al mondo degli affari. Nel corso della sua vita, ha portato anche avanti la passione per la musica, tanto da fondare la band Apple Jack. Nonostante questo, è sempre rimasto lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. La sua relazione con Miriam Leone infatti è sempre stata piuttosto riservata.