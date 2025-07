Olivia Culpo è diventata mamma: “L’esperienza più spaventosa e gratificante della mia vita”

Olivia Culpo con un post su Instagram ha annunciato la nascita della sua prima figlia con Christian McCaffrey, Colette Annalise. A corredo di alcune foto di famiglia, scattate in sala parto, ha documentato i suoi primi giorni da neo mamma.

Olivia Culpo è diventata mamma. Con un post su Instagram la modella statunitense, ex Miss Universo, ha annunciato la nascita della sua prima figlia con Christian McCaffrey, giocatore di football che ha sposato un anno fa. Colette Annalise McCaffrey è il nome della bimba nata due giorni fa.

L'annuncio di Olivia Culpo

"Il più grande privilegio della mia vita è stato quello di vedere questo corpo diventare una casa" aveva raccontato una settimana fa Olivia Culpo. Ieri, con un post Instagram contenente diverse foto in bianco e nero, la supermodella ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Colette Annalise. Nelle immagini rese pubbliche si mostra sorridente in sala parto con la bimba e suo marito: la famiglia ora è al completo.

"Colette è così fortunata ad avere il miglior papà al mondo. Un amore mai visto prima" ha poi scritto nelle stories, a corredo di una foto del marito vicino alla culla. E poi ancora, sul parto, ha aggiunto: "L'esperienza più spaventosa e gratificante. Appena (mio marito, ndr) è entrato nella stanza mi sono sentita più tranquilla".

"Il mio nuovo capitolo, la maternità"

Negli ultimi mesi Olivia Culpo aveva parlato del nuovo capitolo della sua vita che stava per iniziare. "Devo essere in salute, sento di avere un compito ed è quello di essere il più sana e consapevole possibile", disse, riporta PageSix. Con il marito, sposato nel giugno 2024 nello stato del Rhode Island, la donna definita una delle "più sexy al mondo", ha deciso di coronare il suo sogno di diventare madre nonostante il timore di non poter avere figli. Nel 2022 raccontò di avere problemi con l'endometriosi, temeva che avrebbe avuto difficoltà a concepire un figlio: l'endometriosi le fu diagnosticata nel 2020 e fu subito operata. A distanza di tempo, è riuscita a realizzare il suo sogno dando alla luce la sua prima figlia.