Olivia Culpo incinta e vicina al parto: "Il più grande privilegio è vedere il mio corpo diventare una casa" Olivia Culpo incinta annuncia che la sua gravidanza è agli sgoccioli. La modella ed ex Miss Universo ha mostrato il suo pancione su Instagram: "Il più grande privilegio della mia vita è stato quello di vedere questo corpo diventare una casa", le parole.

A cura di Gaia Martino

La modella statunitense ex Miss Universo Olivia Culpo sta per dare alla luce il suo primo figlio. Dopo il matrimonio con il giocatore di football Christian McCaffrey ha coronato il suo sogno di diventare madre. Lo ha raccontato in un post su Instagram nel quale si è mostrata senza veli, con il pancione in bella vista. "Il più grande privilegio della mia vita è stato quello di vedere questo corpo diventare una casa", le parole.

Olivia Culpo vicina al parto: "Il più grande privilegio della mia vita"

Con uno scatto in cui si mostra nuda, con il pancione in bella vista, Olivia Culpo ha condiviso con i fan la sua gioia di diventare presto madre. "Il più grande privilegio della mia vita è stato quello di vedere questo corpo diventare una casa" ha scritto nella didascalia del post che ha raccolto migliaia di like in poche ore.

Ha parlato della sua gravidanza anche in un video condiviso su TikTok nel quale racconta di essere molto vicina al parto. L'annuncio che presto sarebbe diventata mamma lo ha dato lo scorso marzo con un post social: "Il prossimo capitolo, maternità" scrisse a corredo di una foto nella quale si mantiene il pancino. A maggio hanno festeggiato l'imminente nascita e scoperto il sesso del bebé, ma l'esito del gender reveal party non lo hanno reso pubblico.

Il matrimonio con Christian McCaffrey

Olivia Culpo ha sposato Christian McCaffrey nel giugno 2024: hanno pronunciato il fatidico sì nella chiesa del villaggio statunitense di Watch Hill, nello Stato del Rhode Island, prima di spostarsi all'Hotel Ocean House per festeggiare. "E vissero felici e contenti….." ha scritto lei su Instagram in uno dei post legati al matrimonio. La modella statunitense è ex Miss Universo e Miss America 2012: nel 2019 Maxim la definì la "donna più sexy del mondo". Ha calcato i red carpet internazionali più ambiti, ora è pronta per il nuovo capitolo della sua vita, quello di mamma.