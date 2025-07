Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benjamin Mascolo madre del suo primo figlio

Greta Cuoghi è la ragazza che Benjamin Mascolo ha sposato lo scorso anno e che lo renderà padre per la prima volta. Anche lei di Modena, come il cantante, i due stanno insieme dal 2022, quando lui è tornato definitivamente dagli Stati Uniti e si sono conosciuti.

Chi è Greta Cuoghi

Sul conto di Greta Cuoghi ci sono pochissime informazioni. Pare, infatti, che la ragazza sia giovanissima e non abbia nemmeno 25 anni. Non è chiaro che quale sia la sua professione, dal momento che dai suoi profili social non emerge nessun dettaglio che lasci comprendere qualcosa di più sul suo conto. Il cantante aveva però dichiarato, parlando di lei in un'intervista e di quanto lo avesse aiutato a venir fuori da un periodo buio, che non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma era una ragazza semplice che, come tale, non seguiva le luci della ribalta.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi fonte Instagram

La storia d’amore con Benjamin Mascolo e la notizia della gravidanza

I due si sono conosciuti nel 2022, quando Benjamin Mascolo è tornato in Italia dopo gli anni trascorsi in America. Lì, infatti, aveva vissuto un'intensa storia d'amore con l'attrice Bella Thorne, cimentandosi anche in un'avventura cinematografica e girando con lei il film Time is up. Con l'ex stellina Disney si sarebbe dovuto sposare, finché la storia non si è conclusa in malo modo. Tornato in Italia, il cantante ha dovuto attraversare un periodo particolarmente difficile, dal quale è riuscito a venir fuori anche grazie all'incontro con Greta. Parlando di lei e del futuro matrimonio, celebrato a novembre 2023 lontano dai riflettori, l'artista aveva raccontato in un'intervista: