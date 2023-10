Benjamin Mascolo sposa Greta Cuoghi: “Cerimonia intima, con Bella Thorne contava solo la festa” Dopo la sofferenza per la fine della relazione con Bella Thorne e aver detto basta all’uso di droghe, Benjamin Mascolo è pronto a iniziare una nuova vita. A Fanpage.it, rivela che sposerà Greta Cuoghi, sua compagna attuale: “Avremo una cerimonia intima, mi ha aiutato a superare la mia dipendenza”.

A cura di Sara Leombruno

Fiero di sentirsi finalmente se stesso, senza fingersi qualcun altro per piacere di più, Benjamin Mascolo, in arte Benji, è una persona del tutto diversa da quella che era anni fa. Dopo la fine sofferta della relazione con Bella Thorne, di cui parla nel suo nuovo album Il mio miglior nemico, e dopo aver detto basta all'uso di droghe, il cantante è pronto a mettere un punto a tutto ciò che in passato chi ha causato sofferenza. Adesso, rivela a Fanpage.it, è pronto a sposare la sua compagna Greta Cuoghi, con la quale sta insieme da circa un anno: "Questa volta non mi importa della festa, mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria".

Benjamin Mascolo doveva sposare Bella Thorne

Come molti ricorderanno, non è la prima volta che il cantante progetta di compiere il grande passo. Nel 2021, quando stava ancora con l'attrice e cantante Bella Thorne, Mascolo annunciò ai fan di aver fatto la fatidica proposta alla sua fidanzata, che gli aveva risposto di sì. Dopo tre anni d'amore, però, la storia finì, rendendo il loro matrimonio nulla più che un progetto incompiuto. Con Cuoghi, però, l'artista vuole il lieto fine: "Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c'era stata solo una promessa di matrimonio, ma c'era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia", spiega.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne nel post in cui annunciavano di sposarsi nel 2021

Greta Cuoghi l'ha aiutato a superare la sua dipendenza da droghe

Pur di sposarsi e essere felice con la sua fidanzata, Benji si accontenterebbe anche di una cerimonia intima: "Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c'erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi". Come raccontato dall'artista, la sua nuova fidanzata ha avuto un ruolo fondamentale nel suo processo di guarigione dalla dipendenza da droghe. Per smettere di farne uso, Mascolo ha deciso di vivere a Modena, un luogo che lo fa sentire protetto. Decisione che, senza l'aiuto di Cuoghi, avrebbe potuto rivelarsi insufficiente: