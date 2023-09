Benjamin Mascolo: “Droga e sesso a tre, così è finita con Bella Thorne. Ho rischiato di morire” Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Benjamin Mascolo ha svelato che la rottura con Bella Thorne è stata una conseguenza del fatto che lui assumesse droghe. Il rapporto è stato anche logorato dal sesso a tre. L’artista, poi, ha parlato della lite con Federico Rossi.

A cura di Daniela Seclì

Benjamin Mascolo si è raccontato nel podcast One More Time di Luca Casadei. L'artista ha affrontato diversi temi, dalla fine della relazione con Bella Thorne alle motivazioni che hanno portato il duo Benji e Fede a dividersi, fino all'uso di droghe che lo ha spinto a un passo dalla morte. E della sua vita oggi dice:

Oggi sono fuori da quella roba. Ho conosciuto questo lato oscuro e adesso che lo conosco e so di averlo dentro, so di doverlo tenere a bada. […] Quando sono tornato in Italia, ho messo la salute sopra ogni cosa. Ho ripreso ad allenarmi, a mangiare bene, a frequentare le persone giuste. […] Ho incontrato la mia ragazza di adesso. Si prende cura di me, io mi prendo cura di lei. Avevo giurato a me stesso che non mi sarei più innamorato, invece è successo. Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente. Sto trovando la mia tranquillità a Modena uscendo con i miei amici di sempre. Quindi mi ritengo molto fortunato. Cosa desidero per il futuro? Voglio avere una famiglia.

Perché è finita con Bella Thorne

Il primo incontro con Bella Thorne è avvenuto nel 2020 al Coachella. Si sono innamorati quasi subito: "Di lei mi ha colpito che era una ragazza determinata, estremamente intelligente, mi ha affascinato il suo lato umano". Accomunati dall'avere ottenuto notorietà sin da giovanissimi, si sono ritrovati e compresi a vicenda. Insieme, speravano di riprendersi la loro infanzia. All'inizio andava tutto bene. Gli equilibri hanno iniziato a scricchiolare quando nel rapporto hanno introdotto il sesso a tre:

Lei è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini. […] C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno magari pensa: “Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…”. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità.

Così, il rapporto tra loro ha iniziato a logorarsi. E Benjamin Mascolo riconosce le sue colpe: "Da immaturo non sapevo come gestire la situazione. Iniziavo a vedere le ragazze alle feste e a pensare: “Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme”. Ero entrato in quel loop, sbagliatissimo. Questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia. Mi sentivo come un bambino nella fabbrica di cioccolato, quindi mi ingozzavo di ogni cosa". La gelosia è stata il colpo di grazia:

Ero geloso a livello mentale, quando stava con altre ragazze e toglieva attenzioni a me. Anche in mia presenza. Lei era gelosa quando facevamo sesso in tre e dopo quel rapporto io volevo farlo di nuovo. Una volta aveva commentato una cosa come: “Sì però con me non vuoi mai farlo due volte di seguito”. Sono quelle piccole cose che ti fanno capire che ognuno di noi stava subendo altre cose. Era una situazione di perdita per entrambi, secondo me. La relazione è durata tre anni, poco più di tre anni. Questa cosa dei rapporti è durata circa da un anno e mezzo in poi.

L'ultimo incontro con Bella Thorne

Benjamin Mascolo ha raccontato l'ultimo burrascoso incontro con Bella Thorne: "L’ultimo giorno in cui ho visto Bella ero a una festa. Ho preso una pasticca di ecstasy e ho pensato: “Devo parlare con Bella”. Ho preso un Uber e sono arrivato al cancello di casa alle 4.30. Era chiuso perché aveva cambiato il codice. L’ho scavalcato, e chiaramente era violazione di proprietà privata". Ma non è tutto:

Non so perché, ma ogni 100 metri ho tolto un abito e l’ho lasciato per strada. Ho iniziato a togliermi ogni cosa e mi sono spogliato completamente. Sono arrivato davanti alla porta di casa nudo. Sono entrato in casa e sono andato al piano di sopra, lei stava provando a dormire. Si è girata verso di me e giustamente ha iniziato a urlare. Non sapevo perché fossi lì, forse volevo vederla un’ultima volta. Ovviamente mi ha urlato di andarmene. Ho iniziato a correre fuori dalla casa, sulle colline sopra Malibu. Totalmente nudo in una foresta. Un mio amico, che viveva con lei in quella casa enorme, insieme anche ad altri amici e alla sorella di Bella, ha sentito tutto, preso la moto, un accappatoio, mi ha aspettato giù e mi ha dato l’accappatoio. Mi ha chiamato un Uber per portarmi a casa, ma io mi sono fatto lasciare in un parco.

Dopo avere vagato per due ore, ha incontrato una coppia che ha deciso di aiutarlo perché in famiglia avevano perso uno zio per problemi di droga. Mentre piangeva a dirotto, gli hanno dato dei vestiti e delle scarpe e gli hanno chiamato un Uber che lo riportasse a casa. Si è svegliato due giorni dopo. Accanto a lui il fratello e il suo migliore amico, arrivati da lui per riportarlo in Italia:

Mi hanno detto: “È ora di tornare in Italia, basta con la droga”. Gli ho urlato che non volevo cambiare vita e volevo vivere la vita così. Lui urlava e si è messo a piangere. In quel momento ho capito che non stavo distruggendo solo me stesso, ma tutti quelli che mi volevano bene. Quindi mi ha convinto a tornare in Italia. L’ho fatto nascondendo le droghe nella valigia. Sono tornato in Italia, quando sono arrivato a Modena ho ritrovato l’affetto vero. Passati due giorni, ho buttato via tutte le droghe. Ed è dal 19 giugno 2022 che sono sobrio.

L'uso di droghe e il rischio di morire di overdose

Mentre tutto attorno a lui crollava, Benjamin Mascolo ha cercato rifugio negli eccessi e nelle droghe, peggiorando drasticamente la sua situazione: "Io magari mi trovavo a cena con The Weeknd, Robert Pattinson, grandi professionisti, superstar mondiali, e mi sentivo un po’ in difetto. In Italia ero una popstar, avevo i soldi. Lì non ero nessuno, mi sentivo inferiore. […] Il mio errore è stato iniziare a riporre il mio valore umano nei numeri e nei soldi". Per superare questo senso di inadeguatezza, aveva iniziato ad assumere droghe:

Sono stato introdotto da cattive compagnie a sostanze pesanti. Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. L’ultimo anno è stato il più tosto: ogni giorno facevo uso di anfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Questa cosa si è evoluta velocemente. Sono arrivato a farmi sei o sette pasticche di ecstasy in un giorno e non dormire per una settimana, delirando completamente.

Si sentiva perso. I suoi amici, inizialmente hanno provato ad aiutarlo, poi si sono allontanati da lui. Anche Bella Thorne gli diede un ultimatum:

In quel momento forse avrei dovuto frenare, invece mi sono schiantato. Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Abbiamo iniziato a far festa, senza limiti. Per una settimana non ho dormito. Tante volte avevo paura di morire. Emotivamente ero distrutto, non mi riconoscevo più. Non riconoscevo più i miei valori. Mi sentivo una persona di m*** e probabilmente lo ero. Non ascoltavo nessuno, eppure mi rendevo conto che stavo sbagliando. Mi facevo del male da solo apposta. Volevo vedere fino a dove potevo spingermi. Ho rischiato di morire di overdose. In quel momento in testa mi ripetevo: “Voglio vivere, voglio vivere”.

La fine del duo Benji e Fede

Nel corso della lunga intervista, Benjamin Mascolo ha parlato anche della rottura con Federico Rossi e del motivo per cui hanno litigato:

Cercavo di ritagliarmi uno spazio anche come cantante nel gruppo, ma Fede non era d’accordo sul fatto che io iniziassi a cantare. Nel disco scrivevo, suonavo la chitarra e facevo le seconde voci, ma la voce principale era sempre lui. Gli dicevo: “Non voglio cantare tutti i ritornelli, tu hai una delle voci più belle d’Italia. Per me non è toglierti lo spazio, però posso fare un tentativo anche io di entrare e fare una piccola parte?”. Ho avuto qualche contentino, ma non era quello che volevo per colmare l’insicurezza che avevo.

Così, si sono scontrati: "La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata su “Dove e quando”, la nostra hit più grande. Si sentiva al primo ascolto che sarebbe stata una hit gigante. L’ho fatta sentire a Fede, lui era d’accordo con me e ha detto: “Facciamola”. Gli ho chiesto di registrare una parte io al microfono: lui ha avuto una reazione energica, io una ancora più energica. Ci urlavamo dietro. Abbiamo iniziato a scontrarci tantissimo e Fede mi ha detto che non potevo cantare nella canzone. Io invece dicevo: “Fammi fare un tentativo, tanto non va su Spotify tra un’ora, abbiamo tre mesi prima che esca”. Però non ci siamo capiti. Non ragionavo in maniera lucida. Dopo questa litigata gigante sono andato a dormire e ho detto: “Non posso andare avanti così”. Quello per me è stato il momento di rottura della band". Nonostante oggi non abbiano ancora recuperato un rapporto costante, Benjamin Mascolo ha assicurato: "Anche se siamo in un momento d’attrito, io gli voglio un bene dell’anima. […] Lui è una persona speciale, gli devo tantissimo. Senza di lui non sarei dove sono oggi, gli voglio un bene dell’anima, anche se abbiamo litigato".