Benjamin Mascolo: “Con Bella Thorne ci siamo lasciati andare, spero impari ad amare se stessa” Il cantante parla per la prima volta in Tv della fine della sua storia con Bella Thorne: “Ho sempre messo gli altri davanti a me”.

A cura di Andrea Parrella

Sono trascorsi alcuni mesi dall'annuncio con cui Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno chiuso la loro relazione dopo tre anni. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, dal momento che non pareva ci fosse aria di crisi tra loro, anzi avevano annunciato il fidanzamento, preludio di un futuro matrimonio.

Le parole di Benjamin sulla storia con Bella Thorne

Mascolo ha raccontato la fine di questa storia in un'intervista a Verissimo, mostrandosi molto risolto rispetto alla situazione e consapevole di come siano andate le cose: "Un errore che ho fatto è stato sempre cercare di mettere le persone che amo davanti a me a tutti i costi. Quando amo qualcuno do tutto e lei ha dato tutto a me, però delle volte pur di fare felice qualcun altro tratto male me. Ho imparato a mettermi alla pari della persona che amo e non usare la scusa dell'amore per maltrattare me stesso". Parole che tradiscono una presa di coscienza forte e di tipo personale, quasi indipendente dal sentimento in senso stretto.

Ci siamo lasciati andare, è stato reciproco in un certo senso, il nostro percorso di vista stava prendendo traiettorie diverse. Se non cresci insieme, in maniera simbiotica, è giusto separarsi.

Il ritorno in musica di Benjamin

Una rottura dalla quale si sta riprendendo lentamente, anche grazie al lavoro, con il ritorno con la canzone Peter Pan: "C'è stato un periodo, per qualche mese, dopo la rottura, in cui ho fatto di tutto per non credere nell'amore. Ma l'amore è una cosa così profonda che non puoi fermarla. Penso ancora nell'amore e penso che ci crederò sempre". Quindi ha aggiunto:

Mi auguro di trovare un equilibrio, lavorare su quello che amavo mi ha dato tanto indietro. A volte vado da un estremo all'altro, oggi che sono un adulto mi auguro di avere più equilibrio e riuscire a gestire meglio tutto.

Una storia che è finita, ma in modo sereno, senza lasciare scorie: "A Bella auguro di essere sempre felice e di iniziare ad amare di più se stessa. Quando lavori in questo mondo è facile mettersi a confronto con gli altri, sentirsi più insicuri. Le auguro il meglio perché è una persona fantastica".