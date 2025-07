L’ex di Amici Emma Muscat incinta, svela il sesso del primo figlio: “Non riuscivo più a mantenere il segreto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'ex allieva di Amici Emma Muscat con un video su Instagram ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo. Si tratta del primo figlio con il compagno Kurt Galea, conosciuto dopo la fine della storia con Biondo, nel 2019. La cantante ha annunciato la gravidanza lo scorso marzo: "La mia vita sta per cambiare per sempre", disse in un'intervista. Oggi, con un gender reveal organizzato con il fidanzato, ha svelato che è in attesa di una femmina.

Emma Muscat aspetta una bambina: il video del gender reveal

Da una scatola con la scritta "boy or girl?" sono usciti palloncini rosa: Emma Muscat e il compagno Kurt Galea hanno annunciato ai fan che presto diventeranno genitori di una bambina. "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa" ha scritto nella didascalia a corredo del video che la vede con il pancione mentre esulta con il fidanzato.

Ospite di Verissimo lo scorso marzo, Emma Muscat aveva spiegato di sapere già il sesso del suo primo figlio, "ma vogliamo svelarlo più avanti", disse.

La storia d'amore con Kurt Galea

Kurt Galea non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Dopo la storia con Biondo, Emma Muscat ha conosciuto il fidanzato decidendo di mantenere privata la sua vita sentimentale. "In passato ho avuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto. Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo" raccontò lei. Lo ha conosciuto nel 2019 in un beach club a Malta e fu amore a prima vista. Oggi aspettano il loro primo figlio insieme: "Conviviamo dallo scorso anno. Lui è l'uomo della mia vita. Sin da quando ci siamo conosciuti, abbiamo subito detto di essere fatti l'uno per l'altra" disse la cantante ospite di Verissimo.