Benjamin Mascolo presto papà, la moglie Greta Cuoghi è incinta: “Non c’è niente di più grande e coraggioso”

Benjamin Mascolo diventerà papà. Il cantante ha annunciato che la moglie Greta Cuoghi è incinta per la prima volta. La bella notizia con un messaggio su Instagram accompagnato da alcune loro foto insieme, che ritraggono la futura mamma con il pancione. I due si sono sposati nel novembre 2023 a Modena con rito civile e una cerimonia super riservata.

Benjamin Mascolo presto papà, l'annuncio su Instagram

"È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui", ha esordito Benjamin Mascolo in un post pubblicato su Instagram. Il cantante ha annunciato che la moglie Greta Cuoghi è incinta per la prima volta e presto diventeranno genitori. Da sempre hanno vissuto il loro amore il più lontano possibile dai riflettori, ma in questo caso hanno deciso di rendere pubblica la bella notizia. "Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso", ha continuato il futuro papà. E, sempre a corredo di alcune loro foto insieme degli ultimi mesi, in cui la futura mamma mostra il pancione, ha scritto: "Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te".

Il matrimonio civile in totale segretezza a Modena

Benji Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati nel novembre 2023 con rito civile a Modena, città d'origine del cantante. Il loro grande giorno è stato vissuto in totale riservatezza, tanto che su Instagram non hanno condiviso alcuno scatto ufficiale. A far trapelare la notizia alcuni video su TikTok in cui vengono ripresi all'uscita dal Comune. "Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria", aveva raccontato il cantante in un'intervista a Fanpage.it poco prima del matrimonio. E sulla moglie, invece, nel podcast One More Time aveva spiegato: "Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente".