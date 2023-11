Benjamin Mascolo ha sposato Greta Cuoghi: il video della coppia dopo le nozze con rito civile Nei giorni scorsi, Benji Mascolo aveva annunciato a Fanpage.it: “Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria”.

Benji Mascolo ha sposato la fidanzata Greta Cuoghi. Il matrimonio con rito civile è avvenuto a Modena in assoluta riservatezza. Alcune persone, però, hanno intercettato la coppia per strada poco dopo la cerimonia. E il video è finito su TikTok. Nei giorni scorsi, l'artista aveva annunciato le nozze in un'intervista rilasciata a Fanpage.it: "Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria".

Il video che svela le nozze tra Benji Mascolo e Greta Cuoghi

In un video pubblicato su TikTok, si vedono Benji Mascolo e la fidanzata Greta Cuoghi mentre escono dal Comune. Lei è vestita di bianco, ha i capelli raccolti in uno chignon e ha un bouquet nella mano destra. La mano sinistra stringe quella di Benjamin Mascolo, anche lui elegantissimo. Una ragazza urla: "Benjamin auguri" e lui replica con un grazie. Dopo che il breve video è finito su TikTok, si è diffusa la notizia delle nozze. In un'intervista rilasciata al podcast di Luca Casadei One more time, il cantante aveva descritto così la sua compagna: "Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente".

La fine della relazione con Bella Thorne e le nozze con Greta Cuoghi

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Benjamin Mascolo aveva annunciato l'intenzione di sposare Greta Cuoghi dopo avere trascorso circa un anno al suo fianco: "Questa volta non mi importa della festa, mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria". Benji è reduce da una lunga relazione con Bella Thorne, con la quale sembrava intenzionato a convolare a nozze. Ma ora non ha dubbi:

Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c'era stata solo una promessa di matrimonio, ma c'era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c'erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi.

E così è stato. Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono diventati marito e moglie in una cerimonia all'insegna della riservatezza.