La scelta di Anna Tatangelo incinta di non rivelare il nome del padre è già una notizia

Anna Tatangelo ha scelto di annunciare la sua gravidanza con un post criptico in cui non svela il nome del padre, parla al singolare e allude a una "scelta di libertà". Già solo questo è una notizia.

A cura di Stefania Rocco

Anna Tatangelo è incinta e ha deciso di comunicare la notizia della gravidanza con un post pubblicato su Instagram e da qualcuno considerato criptico. Per diverse ragioni. Intanto, perché la cantante non fa il nome del padre del bambino che aspetta, né tagga alcun compagno in un post condiviso. E poi perché nella didascalia che accompagna la foto in cui mostra la pancia, si esprime al singolare. Due elementi che, già da soli, rappresentano una notizia.

Tatangelo parla al singolare e di “scelta di libertà”

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà”, scrive Anna nel post utilizzato per annunciare la gravidanza. La cantante si rivolge direttamente al bambino che aspetta e la libertà cui fa riferimento potrebbe anche simboleggiare quella di chi sceglie di fare un figlio e crescerlo da sola, senza per questo dovere necessariamente spiegare le proprie ragioni. In questo senso va anche la scelta di parlare al singolare. Tatangelo non fa mai riferimento a un “noi”. Parla di un nuovo inizio che la vita le ha donato. “ Io ti aspetto qui”, scrive ancora, “per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono”. Ma è la frase finale quella che più di tutte le altre lascia trasparire il desiderio di tenere per sé le risposte più ovvie. Basterà “il nostro amore immenso”, conclude infatti, a rispondere “a tutte le domande”.

Quando a Le Iene aveva parlato di domande inopportune e risposte non dovute

Solo lo scorso mese, quando quindi già sapeva di essere in dolce attesa, Tatangelo aveva recitato un monologo a Le Iene che parlava proprio di domande inopportune e risposte non dovute: “Mina, la più grande di tutte, diceva di non essere mai riuscita ad abituarsi alla curiosità del pubblico, al bisogno di spiegare. Forse neppure io mi ci sono abituata. Ma tutta questa fatica e questa libertà mi hanno resa ciò che sono. Oggi ho due ancore: mio figlio e la musica. […] È solamente a loro che eventualmente devo delle spiegazioni. Ma sono gli unici due dai quali non mai vengono neppure chieste”. Un monologo che, all’epoca ancora non lo sapevamo, sarebbe servito a prepararci a quanto è accaduto oggi.

La caccia al nome di un compagno che potrebbe non esserci

Data la scelta di Tatangelo di posare da sola e, soprattutto, la formulazione stessa del post in cui ha annunciato la gravidanza, la caccia al presunto compagno (che potrebbe non esserci) rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha coraggiosamente scelto di esporsi da sola. E che meno di un mese fa aveva manifestato il disagio provato di fronte alla curiosità altrui. Se un compagno ci fosse stato, sarebbe stata la stessa Anna a parlarne, esattamente come accade all’epoca in cui aspettava Andrea, il figlio nato dal legame con Gigi D’Alessio. E invece, pur non avendo mai taciuto il desiderio di avere un altro figlio, Tatangelo non ha ufficializzato relazioni nei mesi che hanno preceduto il post in cui ha reso nota la gravidanza. Nè lo ha fatto oggi, contestualmente all’annuncio. Una scelta precisa, figlia della libertà cui lei stessa ha fatto riferimento. La stessa che, quando vorrà, la spingerà a chiarire i contorni di questa nuova e inaspettata maternità.