La reazione di Andrea D’Alessio dopo la notizia della gravidanza di mamma Anna Tatangelo

A cura di Stefania Rocco

Il pancino scoperto appena accennato, parole cariche d’amore e nessun riferimento esplicito al papà del bambino: Anna Tatangelo ha scelto di affidare a un post condiviso su Instagram la notizia della sua seconda gravidanza. Lo ha fatto il 18 giugno, spiazzando tutti: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”, aveva scritto la cantante palesemente incinta. Nessun dettaglio in più, nulla che facesse riferimento all’identità del padre del bambino che aspetta. Ma dietro l’apparente riservatezza, si è fatta strada una certezza: il padre sarebbe Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio di 29 anni. A favorire il loro incontro proprio il fatto che l’uomo sia l’allenatore di calcio di Andrea, figlio che Anna ha avuto dall’ex compagno Gigi D’Alessio. Ed è arrivata proprio dal 15enne la reazione più tenera all’annuncio della gravidanza.

Il gesto dolcissimo del figlio Andrea D’Alessio

Andrea, dimostrando una partecipazione evidente alla notizia che ha reso felice la madre, ha ricondiviso il post di Tatangelo nelle sue Instagram stories. Nessuna parola, solo un cuore bianco e un orsetto ad accompagnare la foto di Anna incinta. Un gesto silenzioso, eppure fortissimo. Segno che il ragazzo ha accolto con serenità l’arrivo del fratellino o della sorellina.

Andrea D’Alessio ha già altri fratelli minori

Andrea, che ha già vissuto l’esperienza di diventare fratello maggiore con i figli nati dal nuovo legame tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito, oggi sembra pronto a farlo di nuovo, questa volta dalla parte della mamma. “Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea”, aveva raccontato Anna, parlando del rapporto tra suo figlio e i fratellastri durante un’intervista rilasciata a Luca Casadei per il podcast One More Time, “Gli dico: ‘sono i tuoi fratelli, è una cosa bella, un giorno potrai contare su di loro. Devi essere felice per papà’”.

Un pensiero altruista, da madre che ha imparato a mettere suo figlio sempre al centro. Con questo nuovo arrivo, Andrea avrà sei fratelli: Claudio, Ilaria e Luca (LDA), nati dal primo matrimonio di Gigi con la ex moglie Carmela Barbato, e i più piccoli Francesco e Ginevra, nati dalla relazione del cantante con Denise Esposito. A breve, alla lista si aggiungerà il piccolo in arrivo da mamma Anna.

La story ricondivisa da Giacomo Buttaroni

A dissipare le ombre nate intorno alla paternità del bambino che Anna aspetta ci ha pensato Giacomo Buttaroni, ex calciatore 29enne in compagnia del quale Tatangelo fu fotografata alcuni mesi fa. Ricondividendo il post con l’annuncio della gravidanza, lo sportivo ha messo un punto definitivo alle speculazioni, confermando il legame con l’artista. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna intervista: solo un gesto social sobrio ma eloquente. La coppia non ha mai ufficializzato la relazione, ma questo passaggio – discreto eppure pubblico – è un segnale inequivocabile, la conferma di una felicità condivisa. Un “nuovo inizio”, proprio come la stessa Tatangelo lo ha definito.