Anna Tatangelo incinta, la reazione di Giacomo Buttaroni alla notizia condivisa della gravidanza Giacomo Buttaroni ha reagito pubblicamente alla notizia della seconda gravidanza di Anna Tatangelo, annunciata il 18 giugno con un post su Instagram. Il 31enne, allenatore della Roma City, era stato paparazzato con la cantante lo scorso novembre e potrebbe essere lui il padre del bambino, anche se al momento non ci sono conferme.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Tatangelo diventerà presto mamma per la seconda volta. La cantante ha condiviso su Instagram una sua foto con il pancione rendendo pubblica la notizia della gravidanza. Non è nota con certezza l'identità del padre, ma potrebbe trattarsi di Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City Fc, con cui era stata fotografata lo scorso novembre. Su Instagram, il 31enne ha reagito alla notizia.

La reazione di Giacomo Buttaroni alla gravidanza di Anna Tatangelo

Giacomo Buttaroni ha reagito alla notizia della gravidanza di Anna Tatangelo. Tra le sue stories Instagram, l'allenatore ha scelto di ricondividere il post della cantante (una sua foto in bianco e nero con il pancione) accompagnandolo con un cuore bianco. È la prima reazione a tutti i gossip circolati nelle ultime ore riguardo al suo nome, anche se non si tratta in alcun modo della conferma che sia lui il padre del futuro bebè. Sulla questione, almeno per il momento, la futura mamma bis preferisce non esporsi e questa scelta è già di per sé una notizia. A commentare la notizia anche Andrea D'Alessio, il primogenito della cantante, nato dal suo precedente matrimonio con Gigi D'Alessio. Così come Buttaroni, anche lui ha ripubblicato il post accompagnandolo da un cuore bianco.

Anna Tatangelo mantiene la riservatezza sulla sua vita privata

Anna Tatangelo ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata dai riflettori. Di recente, in un lungo monologo a Le Iene, aveva parlato di domande inopportune che le venivano rivolte e di risposte che non erano in alcun modo dovute: "Oggi ho due ancore: mio figlio e la musica. […] È solamente a loro che eventualmente devo delle spiegazioni. Ma sono gli unici due dai quali non mai vengono neppure chieste”. Lo scorso novembre era stato paparazzata con Giacomo Buttaroni, che potrebbe essere il padre del suo secondo figlio. In passato invece, oltre al lungo matrimonio con Gigi D'Alessio, ha avuto una storia con il modello Mattia Narducci.