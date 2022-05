Chi è Emma Muscat, la carriera e il fidanzato della cantante maltese all’Eurovision dopo Amici Emma Muscat rappresenta Malta all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano I am what I am. Cantautrice, 23 anni, ha raggiunto il successo in Italia con la partecipazione ad Amici nel 2018.

Emma Muscat è la cantautrice che rappresenta Malta all'Eurovision Song Contest 2022 con il brano I am What I am. Anche modella e pianista, 23 anni, è diventata nota al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione alla 17esima edizione di Amici nel 2018. Dopo il successo nel talent ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Warner Music Italia.

Chi è Emma Muscat, la carriera da Amici all'Eurovision

Emma Muscat ha esordito nel mondo dello spettacolo italiano grazie al talent Amici di Maria De Filippi, al quale ha partecipato nel 2018. Prima di questa esperienza ha pubblicato i suoi primi singoli (Alone e Without you) nel 2016 e nel 2017 sul suo canale Youtube. Dopo l'esperienza nella scuola più famosa della tv, la sua carriera è decollata: anche se non ha vinto l'edizione alla quale ha preso parte (è infatti arrivata quarta) è riuscita ad ottenere un contratto discografico con la Warner Music Italia. Quest'anno salirà sul palco dell'Eurovision Song Contest rappresentando per la prima volta il suo paese, Malta, nel quale è nata nel 1999. Sul suo profilo Instagram (IG @emmamuscat_official) condivide scatti sia della carriera che della sua vita privata, in compagnia delle amiche e più raramente del fidanzato.

Le canzoni di Emma Muscat e le collaborazioni con Biondo e Shade

Nel corso della sua carriera, Emma Muscat ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano.Tra quesi ci sono il rapper Shade con il quale ha pubblicato, nel 2018, il brano Figurati Noi. Subito dopo la sua partecipazione ad Amici ha duettato anche con Biondo, rapper e fidanzato dell'epoca. Non solo: ha collaborato poi con Alvaro de Luna, Astol e Junior Cally. Nel 2022 ha pubblicato il brano Ciao, unendo la sua voce a quella di Twin Melody.

Chi è Kurt Galea, il fidanzato di Emma Muscat dopo l'ex Biondo

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, Emma Muscat aveva iniziato una relazione con il compagno e rapper Biondo. I due si sono incontrati tra i banchi della scuola di Maria De Filippi e il loro legame è continuato anche dopo la fine del programma. L'amore, però, è arrivato al capolinea dopo un anno e mezzo. Ora la cantautrice maltese ha ritrovato la felicità accanto a Kurt Galea, come ha rivelato lei stessa ospite di Verissimo nella puntata del 30 aprile:

È veramente una bellissima persona, mi sostiene tantissimo in tutto quello che faccio. Quando stiamo insieme rido tantissimo. È stato la luce in un momento difficile della mia vita sentimentale, ero stata lasciata due volte. Avevo il cuore a pezzi. Poi, è arrivato lui, è stato la luce in un momento in cui stavo veramente male. Ora sono felice"

Kurt Galea non è un personaggio che appartiene al mondo dello spettacolo e, infatti, di lui non si hanno molte informazioni. Si sa solo che è originario di Malta, proprio come la sua fidanzata.

Emma Muscat rappresenta Malta all'Eurovision 2022 con I am what I am

Emma Muscat rappresenterà Malta, suo paese d'origine, all'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Salirà sul palco durante la seconda semifinale, il 12 maggio, portando I am what I am, un brano che lancia un forte messaggio verso l'accettazione di se stessi. Se dovesse classificarsi tra le prime 10 posizioni, accederà alla finale del 14 maggio.